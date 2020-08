Governo emprega quase 800 pessoas

Redação

O Governo de Mato Grosso gerou um total de 791 empregos diretos e indiretos nas centenas de obras que estão sendo tocadas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) desde o início de 2019.

Conforme o levantamento feito pela Seduc, as mais de 100 obras de manutenção, construção, reforma e ampliação e também as derivadas de convênios já geraram 636 novos postos de trabalho diretos e 155 indiretos.

Ações como esta tem colaborado para que Mato Grosso figure em 1º lugar como o estado que mais criou empregos em junho deste ano, conforme o último levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Entre contratações e demissões, o estado ficou com saldo positivo de 6.790 novos postos de trabalho.

“É comprovado que a estrutura das unidades de ensino afeta a qualidade do aprendizado. Por isso estamos investindo muito forte nas reformas, ampliações e também na construção de novas escolas. Estamos deixando as escolas bonitas, com padrão elevado, para bem atender as necessidades dos alunos, professores e demais profissionais. E ainda criando centenas de empregos”, afirmou o governador Mauro Mendes.

A secretária de Estado de Educação, Marioneide Kliemaschewsk, destacou que a geração de empregos proporcionada por essas obras auxilia também no aspecto social, uma vez que muitos profissionais “continuam mantendo sua empregabilidade no meio da pandemia”.

“A Seduc, através da gestão Mauro Mendes, tem ajudado esses profissionais a preservarem sua fonte de renda e de sustento da família. Além disso, as obras nas escolas proporcionam um ambiente mais organizado, em bom estado de conservação, climatizado, arejado. As nossas crianças conseguem ter um espaço motivado para o processo de ensino e aprendizagem e os nossos profissionais da educação conseguem atuar em espaços dignos”, relatou.

Já foram investidos R$ 150,3 milhões por parte do Governo de Mato Grosso para melhorar as estruturas das escolas, em todas as regiões. Somente na manutenção de escolas, houve a aplicação de R$ 22 milhões, com 180 novos empregos gerados.

Outros R$ 70,5 milhões foram aplicados em obras conveniadas com o Governo Federal e Prefeituras, com mais 288 novos postos de trabalho. Já nas obras de construção e reforma + ampliação, o Governo do Estado investiu R$ 57,6 milhões até o momento, gerando 323 empregos.

“Estamos fazendo essa reestruturação nas escolas de diversos municípios de Mato Grosso. Essas melhorias impactam no ensino e se somam à gestão qualificada e ao quadro administrativo e pedagógico competente da secretaria”, reforçou o secretário-adjunto executivo da Seduc, Alan Porto.

Mais empregos

Somente na construção da Escola Estadual Tarsila do Amaral, em Lucas do Rio Verde, cuja obra está em andamento, já foram criados 60 empregos diretos e 150 indiretos.

Mais 26 postos de trabalho foram gerados pelo Governo de Mato Grosso, em convênio com a prefeitura, na construção da Escola Estadual 31 de Março, em Canarana, que está em fase final.

Também foram gerados outros 75 empregos nas reformas gerais e ampliações promovidas nas escolas Mário de Castro, Hermelinda de Figueiredo e Cleinia Rosalina de Souza, em Cuiabá.