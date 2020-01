Governo descumpre promessa e prefeitura vai assumir 4 escolas estaduais

Com o anúncio de fechamento de 13 escolas estaduais por parte do Governo no fim do ano passado, a SED (Secretaria de Estado de Educação) publicou em Diário Oficial nesta sexta-feira (17), extratos do termo de cooperação e 6 escolas estaduais passam agora aos municípios, sendo 4 em Campo Grande.

A promessa por parte da secretária de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta de que na Escola Estadual Professor Carlos Henrique Schrader iria funcionar a Fundesporte (Fundação de Esporte) não foi cumprida. O colégio foi cedido para a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande.

Conforme o extrato, o uso será exclusivo da Rede Municipal de Ensino para ampliação de vaga da Educação Infantil e Educação Básica. Alunos e professores do colégio Carlos Henrique Schrader fizeram diversos protestos contra o fechamento, mas de nada adiantou.

A escola Nicolau Fragelli também foi municipalizada e entregue para a Secretaria Municipal de Educação da Capital. O acordo de cooperação também foi feito com as escolas Advogado Demosthenes Martins e Professora Hilda de Souza Ferreira.

Em dezembro, após o anúncio de fechamento, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) garantiu que iria manter as escolas abertas e em pleno funcionamento, ampliando o número de vagas. Ele ressaltou ainda não ter motivos para que as escolas ficassem fechadas.

Além de Campo Grande, a SED também publicou extratos de contratos de municipalização com a escola Prof. Luiz Mongelli em Aquidauana e em Bandeirantes, o colégio João Ribeiro Guimarães agora é do município.

Os extratos têm vigência de 24 meses cada e os prefeitos Marcos Marcello Trad, Odilon Ferraz Alves Ribeiro e Álvaro Urt, assinaram a municipalização, com data de 13 e 14 de janeiro, respectivamente.

Pela lista de fechamento, ainda faltam serem municipalizadas, as seguintes escolas: Edwirges Coelho Derzi em Deodápolis; Rotary Dr. Nelson de Araújo em Dourados; Terezinha dos Santos Mendonça em Mundo Novo e Lions Clube, em Ponta Porã.