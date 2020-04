Governo de MT passa a obrigar uso de máscaras em empresas públicas e privadas

Divulgação

Seguindo novo posicionamento do Ministério da Saúde, que passou a orientar a população brasileira a confeccionar as próprias máscaras em casa, o governador Mauro Mendes (DEM) lança uma campanha no Estado para incentivar os mato-grossenses a utilizarem e produzir máscaras de proteção a fim de evitar se infectar e ainda propagar o novo coronavírus. Até o dia 12 deste mês, empresas públicas e privadas terão o dever de incentivar funcionários e clientes a usarem as máscaras.

No entanto, a partir do dia 13, conforme anunciou o governador, será obrigatório em todo o Estado o uso da máscara mesmo que artesanal, nos estabelecimentos públicos e privados para que a pessoa possa desenvolver qualquer atividade.

"Se todos nós usarmos a máscara tenho certeza que vai minimizar a cadeia de transmissão do coronavírus aqui em Mato Grosso", ressaltou Mendes que vai publicar um decreto estadual para instituir o programa "Eu cuido de você e você cuida de mim" com algumas recomendações, orientações e determinações. Acompanhe a transmissão ao vivo no final do texto:

Nacionalmente, o Governo Federal faz o mesmo lançando nesta sexta-feira uma campanha onde recomenda que a população use máscaras de pano sempre que sair de casa e tenha uma reserva a tiracolo. E ainda que leve uma sacola para guardar a máscara suja quando precisar trocar.

Trata-se de uma mudança nas orientações, que até então vinha apontavam a necessidade do uso de máscaras apenas por quem apresentava sintomas de gripe, tivesse algum doente no circulo de convivência e aos profissionais da saúde que atendem pessoas infectadas por covid-19 ou com suspeita da doença.

Nas redes sociais do Governo de Mato Grosso, já tem um vídeo institucional com um tutorial orientando o uso das máscaras e também a confecção do objeto. A dica é utilizar um pedaço de tecido e dois elásticos de prender cabelo (xuxinhas) para prender ambos os lados do tecido já dobrado e encaixado.

"O momento agora é de se proteger e proteger quem você ama. Usando uma máscara, você evita que outras pessoas entrem em contato com sua saliva. E se as pessoas ao seu redor também utilizarem, você fica protegido também. Aprenda a fazer uma máscara caseira caso precise sair de casa. Pode ser muito útil! Lembre-se: Eu cuido de você e você cuida de mim!", diz o texto publicado nas redes sociais do Governo do Estado. Assista logo abaixo:

https://www.facebook.com/watch/?v=2807084312672029

Tais orientações ocorrem num momento em que o Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde (estaduais e municipais) enfrentam dificuldade para adquirir equipamentos de proteção individual, principalmente máscaras.

Até então, o uso de máscara no transporte público, na rua, no escritório ou em qualquer lugar aberto não era recomendado por médicos e nem autoridades sanitárias no Brasil. Dentre os motivos está o fato de após duas horas utilizando uma máscara sua eficiência começa a diminuir.