Governo convoca profissionais de saúde classificados em processo seletivo

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), publicou na edição do Diário Oficial (páginas 17 e 18) que circula nesta quinta-feira (24.09) o edital de convocação com os nomes dos candidatos classificados no Processo Seletivo 001/SES/2020.

O edital visa a contratação emergencial de profissionais para atuarem no enfrentamento da Covid-19 nos hospitais estaduais.

De acordo com o documento, estão sendo convocados 49 profissionais: três técnicos em enfermagem e 46 enfermeiros. O edital contendo os nomes de cada candidato pode ser acessado.

Os convocados devem se apresentar nas respectivas unidades de saúde para as quais foram convocados e cumprir os procedimentos estabelecidos pela direção. Quando solicitado, apresentar a documentação especificada no item 8 do edital Nº 001/SES/2020, publicado no dia 30/03/2020 - Edição Extra, páginas 1 a 3, para o início das atividades profissionais.