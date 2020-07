Governo contrata 20 leitos de UTI para Covid-19

O Governo de Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura de Nova Mutum, contratou mais 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento da Covid-19 no município (localizado a 242,9 km de Cuiabá). A entrega foi oficializada na noite desta segunda-feira (27.07), no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro, unidade de saúde privada da cidade.

Os leitos já foram colocados à disposição da Central Estadual de Regulação nesta segunda.

“Este incremento será fundamental para o momento de pandemia e evidencia que, com responsabilidade, é possível fazer uma gestão pública de resultados. A parceria entre estado e município viabilizou 20 novos leitos de UTI para Nova Mutum e região. Assim como essa, outras parcerias rendem ações que beneficiam a população mato-grossense”, declarou o secretário Estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

O Governo do Estado irá cofinanciar 100%, ou seja, R$ 2 mil a diária de cada leito enquanto o município aguarda a habilitação deles por parte do Ministério da Saúde. Depois de habilitado, o Ministério irá investir R$1600 e o Estado completará a diária com R$ 400.

O Hospital também ampliou outros 38 novos leitos de enfermaria na unidade. Esses leitos também ficarão à disposição da Regulação, mas serão integralmente mantidos com recursos do Governo Federal.

Desde o início da pandemia, o Estado já abriu mais de 200 UTIs em todas as regiões de Mato Grosso, e há cerca de 190 em processo de abertura, em parceria com os prefeitos.

Além da UTI, o município de Nova Mutum também receberá apoio do Governo do Estado na atenção básica, com o envio de lotes de medicamentos do kit-covid e 3.850 testes rápidos para a Prefeitura.

A secretária executiva da SES, Daniele Carmona, ressalta que a equipe do Governo está trabalhando de forma determinada para minimizar todo o transtorno causado pelo coronavírus. "Para isso, nos esforçamos na abertura de UTIs, distribuição de medicamentos e testes rápidos, entre outras medidas de auxílio às prefeituras no atendimento da população”, diz Carmona.