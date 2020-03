Governadores se encontram para alinhar projetos

Renato Alves / Agência Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, recebeu ontem o chefe do executivo de São Paulo, João Dória (PSDB), na tarde desta terça-feira (10/2), no Palácio do Buriti. Os dois trataram de assuntos de interesse das duas unidades da Federação, como Educação, Segurança Pública e desenvolvimento social e econômico.

Dória também aproveitou para agradecer o apoio de Ibaneis às questões relacionadas a outros estados, como São Paulo. “Além de reencontrar um grande amigo, reencontrei um grande colaborador que tem ajudado outros governadores, inclusive o de São Paulo”, enalteceu o representante paulista.

Os dois governadores, juntamente com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, lideram o Fórum de Governadores. Movimento que conta com a adesão de 20 chefes de Executivo estaduais.

Ao final da reunião desta terça-feira com o governador Ibaneis Rocha, Dória reafirmou o convite ao presidente Bolsonaro para participar da próxima edição do Fórum. “Nós coordenamos o Fórum de Governadores, ao lado do governador Wilson Witzel [Rio de Janeiro] desde janeiro de 2019. Temos uma reunião agora no próximo dia 14 de abril. Fizemos um convite para que o presidente possa estar presente. Ele ainda não respondeu, mas esperamos que ele possa comparecer.”

O anfitrião também aprovou a conversa. Ibaneis Rocha disse que foi proveitoso o encontro. “Foi muito boa a vinda dele [Dória] aqui, tratamos de assuntos de interesse do nosso grupo de governadores”, disse.

Durante o encontro, os dois governadores falaram em construir um diálogo e o entendimento para o Pacto Federativo, cujo objetivo dos governadores é seguir o programa de cooperação mútua.

Ao sair, o governador de São Paulo falou sobre uma pareceria que está surgindo entre o Distrito Federal e seu estado. “Temos projetos em conjunto Brasília–São Paulo na área de Educação, que é do interesse do Distrito Federal e de São Paulo. O governador Ibaneis, com conhecimento e a capacidade que tem na área jurídica, tem nos ajudado bastante. Eu fico muito grato”, finalizou.