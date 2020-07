Governador: “O grande objetivo é fazer o diagnóstico e tratamento precoce da doença”

REDAÇÃO

O governador Mauro Mendes afirmou que o grande objetivo do Centro de Triagem Covid-19, que abre para a população nesta quinta-feira (23.07), é ajudar as prefeituras a “fazer o diagnóstico e tratamento precoce da doença”.

A unidade está instalada na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Centro contará com uma equipe de 20 médicos, que atenderá adultos com sintomas leves da Covid-19. No local, será possível realizar o Cadastro Nacional de Saúde (CNS), a testagem rápida, o atendimento médico, a tomografia e a retirada de medicamentos, caso haja a prescrição médica.

“Esperamos atender cerca de 600 pessoas por dia aqui na Baixada Cuiabana, porque aqui é o maior foco de contaminação, além de ser o maior conglomerado urbano. Essa atividade é um papel da atenção básica, que eu imagino que deve estar acontecendo nos PSFs, UPAs e policlínicas, mas a demanda tem sido muito grande. Então montamos esse Centro de Triagem com o grande objetivo de fazer o diagnóstico inicial e o tratamento precoce da doença”, ressaltou o governador, em entrevista à Rádio Capital, na manhã desta quarta-feira (22).

Mendes explicou que o diagnóstico e tratamento precoce visa evitar que a doença se agrave e os pacientes precisem de uma unidade hospitalar.

“O médico que estiver atendendo vai poder avaliar o paciente de forma clínica e também pelo teste rápido para dar o encaminhamento. Ainda vamos ter tomografia computadorizada caso seja identificado um agravamento. Teremos também medicamentos para, se o médico receitar, o cidadão já poder sair com o remédio. O objetivo é evitar que a doença se complique e que o cidadão precise ir a um hospital e até mesmo a uma UTI”, reforçou.

Para o interior do estado, o governador destacou que estão sendo enviados 300 mil testes rápidos e lotes dos medicamentos do “kit-covid” para auxiliar as 141 prefeituras.

Como vai funcionar

De acordo com o planejamento, as 600 senhas serão entregues das 6h às 6h45 e os atendimentos iniciam às 7h. Será obrigatório o uso de máscaras de proteção no local e as equipes profissionais do Corpo de Bombeiros ajudarão para que não haja aglomeração de pessoas durante a entrega das senhas.

O Centro contará com uma equipe de 20 médicos, que atenderá adultos com sintomas leves da Covid-19. Para casos graves do coronavírus, as referências continuam sendo as unidades da Atenção Primária, que regulam pacientes para os Hospitais de Referência no tratamento da Covid-19.

Nesta semana, o atendimento do Centro de Triagem ocorrerá de quinta-feira a sábado, mas a expectativa é oferecer atendimento diário, inclusive aos domingos. A equipe da central atenderá das 7h às 19h, contudo, o acesso à Arena Pantanal se encerra às 17h.