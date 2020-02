Governador minimiza vaias e diz que gestão “desagrada minoria”

O governador Mauro Mendes (DEM) minimizou o fato de ter sido vaiado por parte da plateia presente na inauguração da pavimentação dos últimos 50 quilômetros da BR-163, entre Mato Grosso e Pará, em Altamira (PA).

Em conversa com a imprensa, logo após o final do evento que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, o democrata disse que o número de críticos era pequeno e afirmou que se deu por conta de uma série de medidas que estão sendo implantadas em sua gestão.

“Tinha mil pessoas aqui, quantas vaiaram? Dez? E vou continuar sendo vaiado até o final do mandato, porque vou continuar sempre fazendo aquilo que for necessário fazer. E quando você faz o que é necessário, você desagrada algumas pessoas. E, aí, elas têm o direito de vaiar”, afirmou.

Entre as medidas adotadas pelo democrata ao longo do último ano está o aumento da contribuição do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab), que incide sobre a comercialização de commodities em Mato Grosso, o corte de incentivos fiscais a uma série de segmentos e uma reforma da previdência.

Para Mendes, suas decisões trouxeram alívio financeiro ao Estado e desagradam uma minoria.

“Agora, os hospitais estão melhorando, as estradas estão melhorando, a Saúde parou de ser noticiário. Então, é melhor ter algumas pessoas descontentes do que ter a maioria da população doente”, completou.