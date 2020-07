Governador inclui academias e salões

O governador Mauro Mendes deve publicar decreto já nessa quarta-feira (22), incluindo salões de beleza e academias como atividades essenciais em Mato Grosso. O anúncio foi feito pela deputada Janaina Riva (MDB), que nas redes sociais afirmou que a informação foi inicialmente confirmada pelo secretário de Casa Civil, Mauro Carvalho.

Com isso, esses estabelecimentos poderão reabrir as portas, desde que entrem em acordo com a prefeituras municipais.

Foi da deputada a indicação sugerindo ao Governo do Estado que fosse adotado o decreto federal, que já prevê esses dois ramos econômicos como essenciais.

Os salões de beleza também precisarão acordar a reabertura com os prefeitos

O setor é um dos mais penalizado nessa pandemia, pois desde que foram fechadas, em 23 de março, não puderam reabrir as portas.

Acabei de falar com o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, e o governador Mauro Mendes decidiu fazer como o governo federal e decretar as academias também como atividade essencial. Quero parabenizar o governo pela iniciativa. Tenho certeza que será um avanço na luta e agora aos donos de academia cabe trabalhar com os prefeitos, mas por parte do Estado, um obstáculo a menos”, disse a deputada

