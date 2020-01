Enquanto decretava calamidade financeira nas contas públicas em 2019, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), usufruiu de R$ 150 mil por mês referentes à "ajuda de custo para representação do Governo".

Documento obtido com exclusividade pelo Isso É Notícia revela detalhes da formalização dos primeiros repasses desses pagamentos que podem ser classificados como "secretos" já que são omitidos da consulta pública do Sistema Fiplan e do Portal Transparência do Governo de Mato Grosso.

A Liquidação Nº 04102.0005.19.00091-1, com data de 16 de agosto de 2019, apresenta valor total de empenho de R$ 600 mil, e se refere à "regularização do 4º repasse efetuado pela Secretaria de Estado de Fazenda referente à verba de gabinete do Governador no dia 17.05.2019".

A liberação do pagamento foi feito por Wanderson de Jesus Nogueira, ordenador de despesas do gabinete do governador Mauro Mendes.

Segundo o comprovante, o repasse foi feito para uma conta bancária do Banco do Brasil que está em nome do Estado de Mato Grosso, com usufruto do governador do Estado. (Agência 3834 C/C 1042680-9)

No documento, não há nenhum tipo de informação sobre a prestação de contas dos valores.

Caso tenha recebido os mesmos valores nos meses subsequentes, Mauro Mendes terminou o ano de 2019 abocanhando nada menos do que R$ 1,3 milhão como ajuda de custo para seu gabinete governar o Estado.

Atualmente, o salário do governador de Mato Grosso é de R$ 20,7 mil mensais, além de outras vantagens como segurança particular, veículos oficiais e inúmeras outras benesses.

Outro lado

A assessoria do governador de Mato Grosso foi procurado pelo Isso É Notícia, mas, como de costume, não se manifestou ao portal.