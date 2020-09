Globo vai recorrer de proibição da Justiça no caso Flávio Bolsonaro

Informou decisão no JN

Sérgio Lima/Poder360 - 28.ago.2019

A Globo informou nesse sábado (5.set.2020) que recorrerá à decisão da Justiça do Rio de Janeiro que a proibiu de exibir documentos sigilosos em suas reportagens sobre as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). A informação foi divulgada no Jornal Nacional.

“A Globo respeita ordens judiciais mas lamenta este cerceamento da liberdade de informação, uma vez que a investigação em questão é de interesse de toda a sociedade. A Globo recorrerá da decisão assim que for notificada”, disse em nota.

A decisão atendeu a pedido da defesa de Flávio. Deputado estadual de 2007 a 2018, o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro é investigado por suposta participação em esquema de “rachadinhas” no seu antigo gabinete na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).

Nas últimas semanas, o Jornal Nacional trouxe detalhes sobre as investigações do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) contra Flávio. O principal telejornal da Globo mostrou, por exemplo, que a loja de chocolates que tem o senador como sócio recebeu 1.512 depósitos em dinheiro no período de 2015 a 2018. Depois, mostrou que Flávio Bolsonaro fez saques nas mesmas datas em que a loja recebeu os valores.

No Facebook, Flávio Bolsonaro comemorou a decisão e disse que não tem nada a esconder.

O senador disse que a decisão da 1ª Instância visa a evitar o que chamou de “narrativas que parte da imprensa inventa para desgatar” à sua imagem e à do presidente Bolsonaro.

“Não tenho nada a esconder e expliquei tudo nos autos, mas as narrativas que parte da imprensa inventa para desgatar minha imagem e a do presidente Jair Messias Bolsonaro são criminosas. Juíza entendeu que isso é altamente lesivo à minha defesa. Querer atribuir a mim conduta ilícita, sem o devido processo legal, configura ofensa passível, inclusive, de reparação“, continuou o senador.

ENTIDADES REPUDIAM DECISÃO

Entidades repudiaram a decisão da juíza. A ABI (Associação Brasileira de Imprensa) afirmou que “a censura parece estar se tornando praxe no país, tal como existia no tempo da ditadura militar e do AI-5, e que se trata de mais 1 atropelo à liberdade de expressão”. Segundo a ABI, é “urgente que o Supremo Tribunal Federal restabeleça o império da lei”.

A ANJ (Associação Nacional de Jornais) declarou que “qualquer tipo de censura é terminantemente vedada pela Constituição e, além de atentar contra a liberdade de imprensa, cerceia o direito da sociedade de ser livremente informada, e que isso é ainda mais grave quando se trata de informações de evidente interesse público”.