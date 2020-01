Glamour Garcia perdeu parte do dedo em briga com o ex-marido

A coluna descobriu que Glamour Garcia, a Britney de 'A Dona do Pedaço', vivia um relacionamento abusivo há tempos. Enquanto fazia a novela das nove, Glamour deu entrada no hospital durante a madrugada com uma falange do dedo arrancada. Na unidade, ela contou à equipe que fez o atendimento que Gustavo Dagnese bateu a porta da casa na mão dela.

Glamour teve que se submeter a uma cirurgia plástica para reimplantar parte do dedo. Durante semanas, Glamour ficou gravando com um curativo enorme no dedo. A mão tinha que ficar para trás, sem aparecer. A câmera focalizava Britney apenas da cintura pra cima para não evidenciar o esparadrapo. Procurada, a assessoria de imprensa da atriz confirmou a informação.

Na tarde de terça-feira, Glamour esteve no Instituto Médico Legal para se submeter a um exame de corpo de delito. A atriz denunciou o ex-namorado Gustavo Dagnese por um agressão sofrida no último sábado, quando contou em seu story do Instagram que foi espancada mais uma vez. "Só porque eu queria usar um vestido e ele queria que eu colocasse um biquíni e arrebentei esse colarzinho dele de R$ 1. Me espancou de novo e saiu fugido, querendo levar até minhas coisas", disse ela, se referindo a uma guia de Exu, orixá cultuado no candomblé.