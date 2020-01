O secretário de Estado de Saúde Gilberto Figueiredo (PSB) sinalizou que pode concorrer à Prefeitura de Cuiabá em outubro de 2020, caso seja “convocado” pelo Democratas, partido ao qual deve filiar-se em março do ano que vem.

Gilberto vem sendo apontado como um dos possíveis nomes da legenda do governador Mauro Mendes para enfrentar o atual prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB), que deve sair à reeleição.

“O futuro a Deus pertence. Se no ano que vem surgir esta oportunidade e eu for convocado para fazer algo que seja melhor para a população, espero que Deus esteja ao meu lado para tomar esta decisão”, disse o secretário.

“Estou fazendo aquilo que cabe a mim. Eu acho que Deus faz 98%. Deixa uns 2% para a gente fazer. Os 2% que cabem a mim, estou fazendo”, emendou ele, ao ser questionado se está pronto para a disputa.

O nome do secretário ganhou força para concorrer ao Palácio Alencastro em razão do trabalho desenvolvido por ele à frente da Saúde do Estado. Ele contaria com a simpatia não só do governador, como também de outros membros do staff de Mendes.

Apesar das declarações, Gilberto disse não trabalhar com o objetivo de uma disputa eleitoral.

“Nada que faço é com este objetivo [disputar a eleição]. Eu não trabalho na Saúde porque eu tenho a pretensão de ser escolhido por algum partido para ser candidato. Quem diz e quem fala sobre isso - que eu seja um candidatável - é o DEM e a imprensa. Eu sequer ainda sou filiado ao DEM”, disse.

“Trabalho com convicção para entregar aquilo que eu prometi ao governo. E para entregar para aquelas pessoas que sempre torceram e acreditaram no meu trabalho. Se isso servir para que algum dia isso seja capitalizado na decisão para um desafio maior, que bom. Mas não trabalho com essa intenção”, acrescentou.

“Estrangulamento” na Saúde

Ainda duramente a entrevista, o secretário citou alguns resultados alcançados pelo Governo do Estado na área da Saúde nesse primeiro ano de gestão.

Entre as ações mais importantes, ele ressalta a regularidade nos repasses a Saúde dos Municípios.

“Estamos no 12º mês de gestão, rigorosamente em dia com o repasse a todos os 141 municípios. Vamos fechar com chave de ouro na próxima semana os repasses referentes ao mês de dezembro. Então, são 12 competências repassadas regularmente”, afirmou.

O secretário citou também o pagamento de mais de R$ 300 milhões em dívidas relativas ao ano de 2018, herdadas da gestão do ex-governador Pedro Taques (PSDB).

“Amortizamos R$ 330 milhões dos R$ 650 mil recebidos como dívida. Importante frisar que esse dinheiro que utilizamos para pagar dívida de restos a pagar, comprometeu nosso desempenho esse ano. Consumimos recurso financeiro de 2019 para pagar despesa de 2018”.

“Em 2018, os municípios ficaram quase um ano sem receber repasses do Estado, o que causou um estrangulamento. Essa adimplência em 2019 permite que os municípios tenham confiança em contratar os serviços”, concluiu.