GDF Presente promove mais uma operação Buraco Zero

Uma das principais demandas registradas em ouvidorias, os reparos em buracos que se formam com o tempo no interior das cidades e em suas pistas de ligação são duas preocupações constantes do governador Ibaneis Rocha e de sua Secretaria de Governo, chefiado por José Humberto Pires. Diante da disposição do GDF, a Administração Regional de Itapoã abraçou a causa para acabar com os buracos na comunidade.

Administrador em exercício da região administrativa, Valdemar Medeiros reconhece a ajuda que a população tem dado à administração, levando ao conhecimento dos gestores demandas de reconhecimento sobre os buracos.

“Com o sistema criado para catalogarmos todos os buracos da cidade obtivemos, com esta ferramenta, um grande passo aos atendimentos a população. Por meio de um sistema de GPS e mapas georreferenciados já estamos com todas as demandas reconhecidas, com pleno andamento do programa Buraco Zero na cidade. Hoje os atendimentos estão sendo intensificados na margem da DF-250 e, amanhã [quinta, 19], serão remanejados para as margens da DF-001, seguindo o cronograma de mapeamento do sistema de atendimento”, diz Valdemar.

* Com informações da Região Administrativa do Itapoã