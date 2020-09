MidiaNews

Pré-candidato a prefeito de Cuiabá, o apresentador Roberto França (Patriota) afirmou nesta quinta-feira (03) que deverá esperar "até a última hora" para oficializar a composição da sua chapa para as eleições municipais, que ocorrem em 15 de novembro.

Isso porque, há a expectativa no grupo do ex-prefeito que o Democratas (DEM), do governador Mauro Mendes, não lance um nome na disputa. O desejo é que o DEM se alie ao projeto de França.

O prazo para definição das chapas expira no dia 16 de setembro, conforme calendário da Justiça Eleitoral. A convenção do Patriota deve ocorrer um dia antes.

"Estou esperando até a última hora para ver se vai dar composição. Tenho conversado com alguns partidos e vamos aguardar até semana que vem, que é a semana decisiva", afirmou.

"Sobre o DEM, quem tem que falar é o DEM. Estão avaliando se lançam ou não candidato. Se não lançar candidato, a tendência é compor conosco", acrescentou.

França negou, ainda, que já tenha nomes "na mira" para ocupar a vaga de vice.

"Não tem nenhum nome ainda. Vamos compor com os partidos para depois saber os nomes que eles têm", disse.

"Estou pronto"

Recentemente, o apresentador figurou em segundo lugar na pesquisa realizada pelo Instituto Analisando, com 14% das intenções de voto em uma simulação que contou com o nome de 12 possíveis candidatos.

França ficou atrás apenas do atual prefeito, Emanuel Pinheiro (MDB), que deverá disputar a reeleição e que figurou na pesquisa com 38,1% das intenções de votos.

O pré-candidato, que foi prefeito de Cuiabá por dois mandatos (1997-2004), afirmou que retornou à política atendendo a apelos de companheiros e prometeu fazer uma campanha "sem baixarias".

"Eu voltei atendendo a uma série de companheiros que pediram, de apelos que foram feitos para que eu voltasse. E eu topei o desafio. É uma disputa dura, vai ser combativa. Mas estou pronto, com a experiência e o trabalho comprovado que a gente tem, para pleitear novamente o voto de confiança do povo", afirmou.

Pesquisa

A pesquisa de intenção de votos foi divulgada pelo site RDNews foi realizada em Cuiabá entre os dias 22 e 24 de agosto deste ano, com 1.199 entrevistados em 98 bairros da Capital.

Na intenção de votos, seguido de Emanuel e França aparece o vereador Abílio Júnior (Podemos), que tem 9,2% e a suplente de deputada federal Gisela Simona (Pros) aparece na quarta colocação, com 6,3%.

A margem de erro é de 3% para menos ou para mais e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número MT-06212/2020.