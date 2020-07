Filha de Mandela testou positivo para Covid-19 antes de morrer

Zindzi Mandela, filha do ex-presidente da África do Sul, teria testado positivo para a Covid-19, revelou o seu filho. A mulher, morreu na segunda-feira (13), aos 59 anos.

Zindzi faleceu num hospital na região de Gauteng, em Joanesburgo, zona que foi identificada pelo ministro da Saúde daquele país como tratando-se do epicentro da pandemia na África do Sul.

Esta quarta-feira, o seu filho Zondwa confirmou à estação pública SABC que a sua mãe testou positivo ao novo coronavírus, contudo sem confirmar se esta teria sido, ou não, a causa da sua morte.

Zindzi Mandela era embaixadora da África do Sul na Dinamarca. Destacou-se, ainda, em 1985, quando o regime do apartheid tentou negociar com o líder histórico do ANC a liberdade caso denunciasse os crimes praticados pelo Congresso Nacional Africano.

O funeral de Zindzi Mandela realiza-se esta sexta-feira (17).