Famílias que ganham até R$ 24 mil por pessoa receberam benefício de baixa renda no DF

Uma auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) apontou irregularidades na concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) a 310 famílias formadas por servidores do Governo do Distrito Federal.

Em um dos casos, uma família com renda mensal de R$ 24 mil por pessoa recebeu, no ano passado, o benefício – que consiste em um salário mínimo (R$ 1.039) e é voltado a grupos de baixa renda.

O BPC é concedido a idosos com mais de 65 anos e a pessoas com deficiência que não conseguem garantir o próprio sustento. Para ter direito ao benefício, é necessário possuir renda familiar máxima de um quarto de salário mínimo por pessoa, ou seja, R$ 259,75 em valores atuais.

Nos 310 casos citados no levantamento da CGU, o rendimento é maior que esse. Segundo a auditoria, o gasto anual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com os pagamentos indevidos a famílias de servidores do DF chega a R$ 3,68 milhões.

Acionado pelo G1, o Ministério da Cidadania informou que "os casos citados no relatório serão verificados e, havendo comprovação de recebimento indevido, serão cessados".

Já a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF informou que "adota medidas para apurar os fatos". Ainda de acordo com o governo local, "desde a suspeita, os benefícios em questão já foram suspensos" (veja mais abaixo).

Achados da auditoria

Entre as 310 famílias, o levantamento da CGU aponta que: