Exatamente 8 anos atrás, outro jornalista era assassinado na fronteira de MS

A execução de Lorenzo Veras, o Léo Veras, repórter atuante na região de fronteira entre Paraguai e a cidade sul-mato-grossense de Ponta Porã, na noite desta quinta-feira (12), ocorreu exatamente 8 anos após o assassinato de Paulo Rocaro, outro jornalista vítima da violência na região. Nesta quinta-feira (13), o Sinjorgran (Sindicato de Jornalistas Profissionais na Região da Grande Dourados) divulgou nota condenando o assassinato.

O sindicato lamenta e repudia o atentado contra o jornalista Léo Veras. Léo foi executado por pistoleiros enquanto jantava com familiares em casa, na cidade de Pedro Juan Caballero, lado paraguaio da extensa fronteira seca. “Esse golpe brutal atingiu também todos os profissionais da comunicação que atuam na fronteira Brasil-Paraguai, escancarando mais uma vez a insegurança vivida por quem pratica o jornalismo na região”.

Ainda na nota, o sindicato pede solução rápida do crime pelas autoridades paraguaias “já que a impunidade é mais uma forma de ferir o exercício livre da comunicação”. Por fim, é lembrada a morte do jornalista Paulo Paulo Roberto Cardoso Rodrigues, o Paulo Rocaro, ocorrida em 12 de fevereiro de 2012.

À época, pouco mais de um ano após o crime, a polícia divulgou a informação de que um empresário teria mandado assassinar o comunicador por motivos políticos. O problema teria sido uma disputa interna dentro do Partido dos Trabalhadores. Paulo Rocaro e Cláudio Rodrigues teriam tido uma discussão e o jornalista afirmado que realizaria matérias com o intuito de expor a ficha criminal de ‘Claudinho’ e de como o crime organizado estaria trabalhando para se infiltrar no ramo da política na fronteira.

O mandante contratou Luciano Rodrigues de Souza e Hugo Estancarte para executarem Paulo Rocaro. E na noite de 12 de fevereiro, quando o jornalista dirigia um Fiat Idea pela avenida Brasil cinco, dos doze tiros disparados o atingiram. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Confira a nota na íntegra: