Ex-secretário volta a virar réu e tem R$ 2 milhões bloqueados pela morte de peixes do Aquário

Divulgação

O ex-diretor-presidente do Imasul e ex-secretário estadual do Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e da Tecnologia, Carlos Alberto Negreiros Said Menezes, voltou a figurar como réu por improbidade administrativa pela morte de milhares de peixes do Aquário do Pantanal. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 2,086 milhões para garantir o ressarcimento ao erário pelo prejuízo causado com a contratação da Anambi Análise Ambiental.

Conforme despacho do juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, publicada ontem (9), a medida cumpre determinação do Superior Tribunal de Justiça. A corte superior acatou recurso do Ministério Público Estadual e anulou decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que tinha excluído o ex-secretário de André Puccinelli (MDB) da lista de réus na ação.

A morte de 6.212 peixes capturados para serem colocados no Aquário, cuja obra virou monumento à corrupção e desperdício do dinheiro público sem previsão de ser concluída, causou prejuízo milionário aos cofres públicos.

Menezes teve os bens bloqueados pelo juiz Marcelo Ivo de Oliveira, em substituição na 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, em 27 de janeiro de 2016. No entanto, o ex-secretário recorreu ao TJMS e conseguiu suspender o bloqueio e anular o recebimento da denúncia. Os desembargadores concluíram que não havia indícios da participação do então secretário de Meio Ambiente no esquema.

O MPE recorreu e obteve decisão favorável do ministro Herman Benjamin, do STJ. Ele considerou que há indícios para o recebimento da ação de improbidade administrativa, principalmente, por considerar o in dubio pro societate.