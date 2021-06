Ex-secretário e ex-procurador devem prestar informações sobre Hilux e BMW entregues em processo

Rogério Florentino Pereira/Olhar Direto

A Justiça Criminal em Mato Groso intimou o ex-secretário de Fazenda, Marcel de Cursi, para que comparece em juízo, assinando termo de depositário de uma caminhonete Toyota Hilux.

Segundo os autos, o procurador do estado aposentado, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, conhecido como Chico Lima, também deve informar a localização de bens móveis.



O veículos entregues por Chico Lima são: Ford F1000, modelo 1980; Ford F1000; veículo VW Gol, ano 2003; veículo VW Gol, ano 1998; veículo BMW R1200 GS, ano 2014; veículo R/BOXCAR PL A, ano/modelo 2015.



A Justiça Criminal aproveitou a mesma decisão para avisar o ex-secretário de Casa Civil, Pedro Nadaf, da decisão que indeferiu sequestro dos móveis e imóveis não constantes da relação do acordo de colaboração, ante a necessidade de constrição para assegurar o pagamento da eventual pena de multa, ou, ainda, o integral cumprimento do acordo de colaboração e ressarcimento dos danos causados.



Informações foram publicadas no Diário de Justiça desta quinta-feira (24). Processo está em segredo de Justiça.