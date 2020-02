Ex-governador pede à Justiça para não depor em CPI da Câmara de Cuiabá

Conforme o pedido de habeas corpus preventivo, Silval já disse tudo que precisava no primeiro depoimento prestado à CPI, em fevereiro de 2018 . À época, ele declarou que entregou dinheiro a políticos após extorsão. Algumas entregas de dinheiro vivo foram gravadas e as imagens foram entregues por ele à Procuradoria-Geral da República (PGR), no acordo de delação.

Em 2017, o ex-governador entregou ao Ministério Público Federal.

Já em 2018, durante depoimento à CPI, Silval disse ter tratado pessoalmente do pagamento de suposta propina com o prefeito após atrasos. "Chegou um momento que tive que ceder. As imagens não têm nada a ver com mensalinho e, sim, com extorsão. Todo governo tem pressão e cede", afirmou aos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).