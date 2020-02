Ex-ditador egípcio Hosni Mubarak morre aos 91 anos, diz TV

Foi líder do país por 30 anos

Divulgação

O ex-presidente do Egito Hosni Mubarak morreu nesta 3ª feira (25.fev.2019). As informações foram divulgadas por uma TV pública do país.

Estava há 1 mês em observação, sob cuidados intensivos, depois de ter passado por uma cirurgia.

Mubarak foi líder do país por 30 anos. Em 2011, durante a Primavera Árabe, foi deposto e preso. Ficou detido por 6 anos e libertado depois de ser inocentado das maioria das acusações.

Assumiu o poder em 14 de outubro de 1981. Um dos líderes mais poderosos do Oriente Médio, era conhecido por sua posição neutra no conflito árabe-israelita.