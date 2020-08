Ex-cortador de cana, transportador Eleus Amorim é pré-candidato a vereador por Cuiabá

O empresário do setor de transporte de cargas Eleus Vieira Amorim, após uma trajetória de superação e de luta em defesa de causas sociais e das bandeiras do Sindicato das Empresas do Transporte de Cargas no Estado de Mato Grosso, decidiu disputar uma vaga na Câmara Municipal de Cuiabá.



Como empresário e presidente do Sindmat, Eleus Amorim defendeu várias bandeiras do setor, tendo conquistado diversos avanços para os transportadores, com reflexos também para a sociedade.



Tanto como empresário quanto líder sindical, Eleus Amorim desenvolveu vários projetos sociais, entre eles campanhas contra o abuso de crianças e adolescentes, violência doméstica, por crianças desaparecidas e também por crianças autistas. Há 23 anos disponibiliza sua frota de caminhões para uma das campanhas de solidariedade mais populares de Cuiabá promovida por um veículo de comunicação.



O empresário acredita que pode fazer mais por Cuiabá, principalmente na criação de oportunidades e geração de emprego e renda, de potencializar o Distrito Industrial da Capital e bairros da região e também lutar, enquanto vereador, por mais saúde para a população.



Um dos seis filhos de Valdemar Vieira de Amorim e Adalgisa Simplícia da Silva, Eleus Amorim nasceu em Santa Cruz do Monte Castelo, município localizado no extremo norte do Paraná, região conhecida como Nortão Velho.



Começou a vida como engraxate, ainda criança, para conseguir os primeiros trocados. Em 1977 seus pais se separaram. Eleus, então, foi viver em Sete Quedas (MS), com o pai, que ali montou uma sorveteria. Ele estudava pela manhã e à tarde ia vender picolé.



Um ano depois, em 1978, começou a trabalhar como ajudante de serraria e carregador de pó de serra. Presenciou, naquela época, diversos acidentes de trabalho, e amigos perdendo a vida ou ficando inválidos.



Entre 1981 e 1996 viveu entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, período em que trabalhou como servente de pedreiro, ainda adolescente, e cortador de cana. Em 1983 começou a trabalhar em escritório, dando início ao seu crescimento na vida profissional.



Já em 1985 conseguiu um emprego como encarregado de Departamento de Pessoal e dois anos depois de gerente, ambos em transportadora.



Retornou para Mato Grosso em 1997, onde fundou em Cuiabá a transportadora Águia Sul com dois sócios, casou e teve sete filhos.



Em 2013 foi eleito como presidente do Sindicato das Empresas do Transporte de Cargas no Estado de Mato Grosso (Sindmat), sendo reeleito novamente em 2018 para mais um mandato até 2021.



Filiou-se em 2020 no partido Cidadania para concorrer a uma vaga de vereador pelo município de Cuiabá.



“Estou seguindo o meu coração ao colocar meu nome como pré-candidato a uma vaga na Câmara Municipal da nossa Capital. Essa vontade de contribuir mais para o bem-estar da população veio crescendo naturalmente e eu tenho a certeza de que posso retribuir à nossa cidade o que ela tem me proporcionado na vida pessoal e empresarial”, contextualiza Eleus Amorim.