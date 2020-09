Ex-cita sexo forçado, agressões, abusos e quer prisão de advogado

Divulgação

A empresária Mariana de Mello Vidotto formalizou uma representação criminal contra o advogado Cleverson Campo Contó, seu ex-namorado, a quem acusa de uma série de agressões físicas e psicológicas. Ela o acusa de estupro, abuso e ameaça de divulgação de um vídeo intimo.

O caso veio à tona nesta semana, após Mariana e um grupo de mulheres se reunir e denunciar o advogado.

A representação pede a prisão do advogado, além de busca e apreensão em seus endereços e a instauração de um inquérito para apurar as denúncias. Em vídeos publicados em seu perfil no Instagram, a empresária afirmou que o ex-namorado é um "sociopata" com “grande poder de compra”.

“Mesmo sem citar o nome dele, eu sofri um processo com uma multa de R$ 120 mil diários, caso eu fosse me referir a ele e assumisse que ele era o autor do que me tinha acontecido. Eu perdi 9 quilos, sofri todo tipo de agressão”, disse.

Em outro trecho, ela disse ficar contente por ter conseguido juntar todas as vítimas de Cleverson.

“O que quero não é vingança, é justiça, porque só quem passar por esse tipo de violência sabe o que é ter que lidar com as marcas para o resto da sua vida. Isso vai muito além de nós, além dele. Pessoas como ele existem aos milhares”, afirmou.

Na representação criminal, Mariana disse que o ex-companheiro a impedia de ter amigos, contato com familiares e também de sair.

“Nas raras vezes em que ia fazer algum passeio ou ir a academia, tinha que a todo momento atender as ligações, mandar a localização, selfies, para provar que nenhum homem se aproximava, num ciúme doentio”, diz trecho do documento.

Crises de fúria





Reprodução O advogado Cleverson Campos Contó, que está sendo acusado por várias mulheres de agressão

Além disso, ela também afirmou que o agressor tinha crises de fúria e a agredia verbalmente e fisicamente, forçando inclusive a praticar atos sexuais contra a sua vontade.Ela disse que isso ocorria de forma constante.

Em algumas vezes, ainda segundo a representação, o advogado exigia que os atos sexuais fossem filmados, impondo que ela fingisse ser prostituta, que apanhasse e contracenasse com personagens bissexuais.

Mariana afirmou que tentou por diversas vezes se separar de Cleverson, mas nunca conseguia.

“As agressões eram sempre sucedidas de pedidos de perdão, promessas de melhora, de tratamento psicológico, igreja, presentes e demonstrações de amor, flores, etc. O agressor além de pedir perdão, tentar reconquistar a confiança e o carinho perdido nas agressões, por vezes ameaçava divulgar os vídeos e expor a intimidade da vítima para toda sociedade”, diz outro trecho da representação.

A empresária disse que só conseguiu se separar do advogado após fugir do apartamento dele e ir para a casa dos pais. Após isso, foi atrás das ex-namoradas do suspeito e descobriu uma série de agressões relatadas, bem como que os vídeos sexuais dela haviam sido enviados para essas mulheres.

De acordo com o documento, o advogado sempre usou do mesmo mecanismo de conquista, agressão e ameaça com suas vítimas. Diante disso, a defesa de Mariana pediu buscas e apreensão do celular do advogado.

“Considerando a gravidade dos fatos narrados, em destaque à nefasta prática criminosa do representando em filmar práticas sexuais tanto da vítima como de dezenas de mulheres, constrangendo as mesmas a permanecer em silêncio sob pena de divulgação desautorizada, imperioso que se determine em caráter de urgência, a realização de busca e apreensão domiciliar tanto na residência quanto no local de trabalho, visando apreender computadores, celulares e tablets que contenham o material pornográfico utilizado pelo agressor para constranger suas vítimas a não denunciá-lo”, pediu o advogado.

A defesa também pediu que, caso não seja possível a prisão de Cleverson, sejam impostas medidas cautelares, que o impeçam de se aproximar da empresária.

“Obrigar o representado a não ter aproximação da representante em um raio de 500 metros, bem assim de seus familiares e das testemunhas abaixo arroladas; instar o agressor a não ter qualquer espécie de contato com os familiares e amigos da vítima, bem como do rol de testemunhas as quais se encontram à disposição de Vossa Excelência para oitiva prévia em vosso gabinete”, completou o documento.

Veja o vídeo feito pela empresária: