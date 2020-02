“Eu conheço melhor que qualquer outro o caminho das pedras em Brasília”

Redação

Aos 73 anos e depois de ter ocupado os cargos de prefeito, deputado federal, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, governador e senador da República, Júlio José de Campos, exibe disposição e fôlego para disputar mais uma corrida eleitoral.

Recuperado plenamente de um transplante de fígado após agravamento de uma hepatite que o afastou durante alguns anos das campanhas eleitorais, o veterano político é outra vez candidato. Filiado ao Democratas, o ex-senador vem costurando com sua vasta experiência, apoios para concorrer ao Senado da República, em eleição suplementar marcada para abril, a fim de ocupar a cadeira que será aberta na bancada de Mato Grosso na Câmara Alta com a cassação do mandato da ex-juíza Selma Arruda (PSL).

Considerado um dos principais nomes da política mato-grossense do pós-divisão de Mato Grosso, Júlio Campos exibe um currículo invejável e retém um patrimônio eleitoral de rara consistência e durabilidade. Dentre os nomes já lançados à baila para a eleição extraordinária ao Senado, o do filho mais carismático de “seo Fiote” e dona Amália, a matriarca dos Campos de Várzea Grande, é o que reúne no atual cenário as melhores chances de vencer o pleito segundo mostram as primeiras sondagens eleitorais realizadas internamente por vários partidos. Em entrevista exclusiva ao Brasil Notícias, Júlio Campos relembra parte de sua trajetória e revela que está trabalhando para formar uma grande frente partidária em torno de seu nome.

Acompanhe a seguir, os principais trechos da entrevista.

Experiência e vontade de servir

“Não tenho sede de poder, de cargos. O que tenho é muita vontade e disposição para seguir ajudando o meu estado e meu país. Eu tenho saúde, inteligência, experiência e quero continuar sendo útil para Mato Grosso, para o povo brasileiro. Senador não cuida só dos interesses do seu estado, da região, mas de todo o país. Creio já ter dado uma grande contribuição, mas, posso contribuir ainda mais. Comecei na política em 1972, fui o mais jovem prefeito eleito, aos 25 anos, pela extinta Arena, e não parei mais.

Sempre trabalhei pelo desenvolvimento do meu estado. Assim que me formei engenheiro agrônomo, em 1969, voltei à Mato Grosso para trabalhar nos projetos de colonização das regiões Oeste e Noroeste. Na década de 70, fiz uma das mais modernas e transformadoras administrações de Várzea Grande, implantando as bases da então “Cidade Industrial”. Em seguida, me elegi Deputado Federal com uma votação proporcional recorde até hoje, 21% dos votos válidos, isso em 1978. Em 1982, já nos estertores do regime militar, consegui me eleger Governador do Estado, pelo PDS, na primeira eleição direta para o cargo, vencendo o grande líder do MDB na época, o carismático Padre Raimundo Pombo, um verdadeiro mito da nossa política.

Fiz então um governo progressista e revolucionário para época. Transformei um estado que era só cerrado e floresta, num estado líder na produção agropecuária. Consegui trazer migrantes e grupos econômicos com capital do sul e sudeste do país para investirem aqui e colonizar as vastas áreas despovoadas do Estado no nortão, no Araguaia e no Oeste. Na minha gestão, foram titulados pelo Intermat mais de três milhões de hectares. Fiz o maior programa rodoviário da história, pavimentando mais de dois mil quilômetros de rodovias federais, estaduais e vicinais, construímos seis PCHs e trouxemos o terceiro linhão de Cachoeira Dourada consolidando a interligação de MT com o sistema Nacional de Energia.

Investimos pesado em educação, em saúde e segurança. Também fizemos um dos maiores programas habitacionais do país com a construção de mais de 30 mil casas populares em todo o estado. Após a passagem pelo Governo do Estado, voltei a me eleger deputado federal constituinte em 1986 e depois Senador em 1990. Em 2010 venci minha última eleição, elegendo-me mais uma vez para a Câmara Federal. Agora que estou rejuvenescido pelo transplante, me sinto um garotão, com um pique de 50 anos. Estou com a cabeça boa, saúde excelente, entusiasmo em alta e, acredito, ainda com um bom prestígio junto aos eleitores que reconhecem meu trabalho, minha honestidade e seriedade como homem público.

Honestidade

"Em 50 anos de vida pública, você nunca ouviu o nome de Júlio Campos citado em processo de corrupção. No meio de toda esta enxurrada de delações, de operações contra corruptos aqui em Mato Grosso e no país todo, os Campos nunca foram citados. Esta semana mesmo, veio a tona a delação monstruosa feita pelo ex-deputado José Riva, ex-presidente da Assembleia Legislativa, em que ele citou nomes de quase 50 pessoas, de parlamentares, ex-governadores, conselheiros, desembargadores, promotores e juízes. Mas, os nomes de Júlio e Jayme Campos nunca estiveram envolvidos em nesses casos de corrupção, e foram muitos nestes últimos 20 anos de nossa história. Por isso, eu me sinto altamente habilitado a oferecer meu nome novamente à opinião e ao voto dos mato-grossenses para ser o Senador na vaga de Selma Arruda, que lamentavelmente, foi cassada em seu primeiro ano de mandato.”

Excesso de candidaturas e alianças

“Cada partido tem seu ideal e o direito de almejar a cadeira que está vaga no Senado. A candidatura do ex-vice governador Carlos Fávaro em nada obstaculiza as minhas pretensões. Somos de partidos diferentes, ele é do PSD que também faz parte da base de apoio do governador Mauro Mendes, que é do nosso partido, o DEM. De forma alguma o vejo como adversário. O nosso partido, o Democratas, por decisão do Diretório Nacional, decidiu que MT apresentasse um candidato para disputar e ganhar esta vaga no Senado. O DEM tem hoje seis senadores, entre os quais, meu irmão Jayme Campos, e quer que tenhamos candidato ao Senado. Assim, colocamos a disposição o nosso nome ao lado do deputado Dilmar DalBosco. Agora, não vejo nenhuma dificuldade em termos muitos candidatos, mesmo da base do governo estadual. Veja só, até agora, já se apresentaram cerca de 20 pré-candidatos. Desses, acho que vão sobrar uns 10, 12 no máximo, talvez um pouco menos. Na eleição passada, havia 11 candidatos para duas vagas. Agora é uma vaga só. Agora, minha experiência diz que esta será uma eleição muito difícil, porque é um pleito solto, sem grande apelo de mobilização para os eleitores e com um período curto de campanha, pouco mais de 30 dias. Nestas condições, sai na frente quem já tem nome consolidado, tem serviço prestado e experiência, quem tem conhecimento em todas as cidades e regiões do estado. Eu defendo que a baixada cuiabana, por exemplo, tenha um candidato forte. Alguém que pode unificar várias correntes políticas, reunir uma frente partidária em torno de uma candidatura que seja eleitoralmente viável. Estou trabalhando nisso.”

Apelo popular e abstenção

Por ser uma eleição solta, sem nenhum apelo maior para tirar o eleitor de casa, acredito que a abstenção será o grande desafio para os candidatos. Eu me preocupo com isso. A abstenção deve beirar os 50% no dia 26 de abril. Ainda mais porque teremos ainda neste ano a campanha para prefeitos e vereadores, que tem um apelo popular muito forte para o cidadão eleitor porque envolve o dia a dia do município, da cidade, do bairro em que ele mora. Bem diferente de uma eleição para o Senado.

Nesse cenário, será preciso que o candidato a senador realmente seja próximo ao eleitor, conhecido e que fale a sua linguagem, entenda as suas necessidades e saiba dar respostas concretas para suas expectativas. As mídias sociais e a imprensa terão um papel fundamental nesta campanha. Como são poucos dias de campanha e Mato Grosso tem quase um milhão de quilômetros quadrados, os 141 municípios são distantes uns dos outros. Não vai dar para percorrer todo o estado, falar olho no olho com os eleitores. Então, será principalmente através das redes sociais, dos sites, blogs, aplicativos de mensagens e portais de internet que o candidato chegará de forma efetiva ao eleitor em todo o estado. Quem tiver a melhor estratégia de comunicação, que já tiver uma boa base de conhecimento junto ao povo, leva uma boa vantagem na disputa.

Prévia “O DEM fará na segunda quinzena deste mês de fevereiro uma prévia interna para definir quem, de fato, será o candidato do partido, se eu ou o DalBosco. Quem estiver melhor posicionado na pesquisa que será realizada será o nosso candidato. Esta é a posição do DEM. Mas, nada impede de caminharmos em outra direção visando uma aliança e o fortalecimento do grupo. Agora, independente deste fator, nós trabalhamos para seja o nosso nome o escolhido. Temos conversado com todos os pré-candidatos do nosso arco de alianças, feito reuniões com lideranças do partido nos municípios, enfim, buscando sempre estabelecer o entendimento em torno dos verdadeiros interesses de Mato Grosso e da nossa população.

Não vou à Brasília aprender a ser Senador

“O candidato ao Senado precisa falar a língua do povo. Não pode ter um discurso só para um segmento da sociedade. Quem fizer perde a eleição já na largada. O povo de Mato Grosso sabe que eu não ire à Brasília aprender a ser Senador, não vou para aprender a ser congressista. Não vou fazer nenhuma experiência. Não preciso mais de títulos, nem tenho vaidades juvenis com o poder político. Deus já me deu muito mais do que eu precisava e merecia. Inclusive, me deu duas vidas. A de antes do transplante e a de agora. Sou um felizardo. Tenho duas datas de aniversários, uma no dia 11 de dezembro, e outra no dia 13 de março, quando fiz o transplante. Então, eu já sei todos os caminhos do Poder Federal.

Sei onde buscar os recursos que Mato Grosso precisa para a saúde, infraestrutura, segurança, educação, ações sociais. Sei como fazer para aprovar um projeto, como defender os interesses dos municípios mato-grossenses e como fazer o novo pacto federativo; sei como fazer uma política ambiental mais séria, mais consequente e necessária para o Brasil de hoje e do futuro; sei como fazer uma política de educação realista e como fazer uma política cultural que de fato fortaleça os artistas e produtores. Então, tenho a convicção de que posso ser o parceiro que o povo de nosso estado precisa lá em Brasília neste momento conturbado da nossa história.

Para dar boas sugestões ao presidente [Jair] Bolsonaro, com quem, aliás, tive um bom relacionamento quando fomos deputado federal, de 2011 a 2015, pois temos uma visão política e ideológica parecidas. Tanto que o apoiei na campanha que o elegeu. Então, creio que temos as condições necessárias para fazer um mandato muito produtivo e benéfico para o estado.”