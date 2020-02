Estrutura de balanço cai e mata menina de 3 anos em parquinho de praça em Corumbá

Na noite de quinta-feira (13), menina de apenas 3 anos morreu após grave acidente em um parquinho em Corumbá, cidade distante 444 quilômetros de Campo Grande. Ela brincava no balanço quando parte da estrutura do brinquedo caiu na cabeça dela.

Conforme as primeiras informações, a menina brincava com a irmã no parquinho, por volta das 21h30. Ela estava no balanço quando parte da estrutura de madeira do escorregador, que fica no mesmo brinquedo, caiu sobre a cabeça da criança. Ela foi levada inconsciente para o pronto-socorro.

A menina teve traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos. Foi solicitada a transferência para a Santa Casa de Campo Grande, mas ela morreu ainda na madrugada desta sexta-feira (14), antes da chegada UTI (Unidade de Terapia Intensiva) aérea que faria o traslado.

Segundo o site Folha MS, a irmã da menina sofreu ferimentos leves com o acidente. Este é o segundo caso de criança que morre em decorrência de acidentes em áreas de lazer em Corumbá. Em 2019, um menino de 9 anos morreu após ter sido atingido na cabeça pela estrutura metálica do gol, em uma quadra de esportes.