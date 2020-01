"Está tudo bem", diz Trump após ataque a bases no Iraque; chanceler iraniano diz que não busca guerra

Vista aérea da base de Ain al-Asad, no deserto de Anbar, no Iraque, em 29 de dezembro de 2019. Base foi um dos alvos de foguetes iranianos na quarta-feira (8). — Foto: AP Photo/Nasser Nasser

Logo após os ataques, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) proibiu voos americanos não militares de viajar pelo espaço aéreo do Iraque, do Irã, e sobre as águas do Golfo do Omã e do Golfo Persa.

A "Singapore Airlines" anunciou, em comunicado à CNN, que desviou todos os voos entrando e saindo da Europa para fora do espaço aéreo iraniano.

A "China Airlines", de Taiwan, declarou que não voaria no espaço aéreo do Irã e do Iraque.

Ameaças

De acordo com uma rede de TV iraniana, o ataque é parte da operação de vingança de Teerã, chamada de "Mártir Soleimani", contra a morte do general Qassem Soleimani, na semana passada, em um ataque aéreo americano no Iraque. O comandante era chefe da Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária iraniana e, no momento dos ataques, seu corpo ainda não havia sido enterrado.

"Estamos alertando todos os aliados dos americanos, que deram suas bases ao seu exército terrorista, de que qualquer território que seja ponto de partida de atos agressivos contra o Irã será alvo", declarou a Guarda Revolucionária do Irã por meio da Irna, a agência de notícias oficial iraniana.

Imagens mostram momento que mísseis são lançados em direção a base americana

"Os americanos sabem agora que suas bases podem ser alvo do Irã... Suas bases serão alvo se os Estados Unidos responderem aos ataques", declarou a Guarda à TV estatal do país. A força também alertou os Estados Unidos para que retirassem tropas da região para evitar a morte de soldados.

"Saiam da nossa região!", escreveu o ministro das Telecomunicações do Irã, Azari Jahromi, no Twitter.

Outro oficial iraniano, Saeed Jalili, representante do líder supremo do país no conselho de segurança nacional, tuitou uma imagem da bandeira do Irã pouco depois dos ataques.

Um conselheiro do presidente iraniano escreveu que "qualquer ação militar adversa pelos Estados Unidos será enfrentada com uma guerra total em toda a região. Os sauditas, no entanto, poderiam seguir um caminho diferente - eles poderiam ter paz total!", escreveu Hesameddin Ashena.

A Guarda Revolucionária iraniana também ameaçou Israel e Emirados Árabes. Em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram, a Guarda disse que atacaria a cidade israelense de Haifa e Dubai se o território iraniano fosse atingido. Disse ainda que, se os Estados Unidos retaliassem o ataque desta terça, responderiam à ofensiva "dentro da América".

Misséis atingem base aérea no Iraque usada por militares americanos e Irã assume ataque

A base aérea de Ain Al-Assad fica no oeste do Iraque, na província de Anbar. Começou a ser usada pelas forças americanas depois da invasão do Iraque pelos EUA em 2003, que derrubou Saddam Hussein. As tropas americanas também ficaram lá durante o combate contra o Estado Islâmico. Cerca de 1,5 mil soldados estão abrigados ali, segundo a AP.

Poucas horas depois do ataque iraniano, um avião de uma companhia aérea da Ucrânia, com 170 passageiros a bordo, caiu logo após decolar do aeroporto de Teerã. Até a última atualização desta reportagem, não havia evidências de que os dois incidentes tivessem ligação.