Escolas estaduais militares têm nota 7,1 do Ideb

Redação

As escolas estaduais militares estão entre os melhores índices do Ideb das escolas públicas do Estado. Duas delas, Escola Estadual da Polícia Militar cabo Israel, localizada na cidade de Juara (cidade a 709 quilômetros a médio-norte da Capital) e a EE da PM soldado Adriano Moraes Ramos, em Lucas do Rio Verde (a 354 quilômetros ao norte de Cuiabá) conseguiram a nota 7,1 do Ideb das séries finais do ensino fundamental. A EE Tiradentes de Cuiabá, obteve o índice do Ideb de 6,4, o maior das escolas estaduais da Capital. A média do estado é de 5,6 para as séries finais.

As demais escolas obtiveram índices entre 6,4 e 6,8, também considerados excelentes. Somente duas escolas estaduais militares não pontuaram – Rondonópolis e Sorriso que não fizeram a avaliação.

Para o diretor da Escola Militar de Juara, tenente coronel Mário Luiz Pinheiro de Souza, toda a comunidade escolar ficou contente o resultado. O índice foi apresentado aos pais durante uma reunião online e a satisfação foi geral. A escola obteve 6,4 no Ideb do ensino médio.

O diretor lembra que foi um ano bom para a escola por ter um dos maiores Ideb do Estado, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Em seu entendimento o resultado é um trabalho de equipe.

“Temos a coordenação, os professores focados em sua missão, os pais acompanhando os filhos que, por sua vez fazendo a sua parte. Tudo isso ajudou nesse resultado excelente da nota do Ideb”, comemora.

Confresa

O major PM Jefferson Mascarenhas do Nascimento, diretor da EE da PM Tiradentes cabo José Martins de Moura, localizada em Confresa (a 1160 quilômetros a noroeste de Cuiabá) também analisou com um ótimo resultado o índice de 6,4 do Ideb das séries finais do ensino fundamental.

“Ficamos satisfeitos não só com a nota, mas o que ela representa: o esforço de todos, uma vez que 2019 foi um ano atípico, além das adversidades normais, mudamos de prédio, de bairro”, assinala. O diretor explica que a nota acima da média é um passo para as próximas conquistas.

Parceria

Para o comandante geral da Polícia Militar, coronel Jonildo José de Assis, um dos segredos para a garantia dos bons resultados das escolas estaduais militares é a parceria da instituição com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

“Mais do que excelente desempenho, é a possibilidade de uma instituição como a Polícia Militar, que tem 185 anos de existência ajudar na formação de futuros cidadãos. Para nós é um motivo de orgulho”, salienta.

Coronel Assis frisa que tem grande respeito e carinho pela área educacional principalmente pela secretária de Educação Marioneide Kliemaschewsk que possui uma sensibilidade de entender as escolas militares. “A secretária traz uma sinergia entre as duas instituições e com isso, os resultados são positivos”, ressalta.