Entrega de 7,5 km de pavimentação realiza sonho de mais de 22 anos de moradores do Real Parque

Implantado pela Prefeitura de Cuiabá com a missão de transformar a realidade vivida em diversas comunidades da Capital, o programa Minha Rua Asfaltada teve mais uma obra concluída. Desta vez, os moradores do bairro Real Parque, localizado na região Sul, foram os beneficiados com a melhoria na infraestrutura viária. No local, toda poeira e lamaçal enfrentados há anos pela população deu lugar à vias totalmente pavimentadas.

A obra foi entregue nesta quarta-feira pelo prefeito Emanuel Pinheiro, em companhia do secretário de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, e do vereador Justino Malheiros. No total, o projeto as mais de 20 ruas, resultando em 7,5 quilômetros de rede de drenagem de águas pluviais, pavimentação e meio-fio. O bairro ainda recebe a construção de todo calçamento que, neste momento, encontra-se com 40% do trabalho executado.

“Tenho uma história muito bacana com esse bairro, especialmente por minha relação com professor Waldir Xavier. Há 10 anos, quando eu ainda era deputado estadual, o professor me procurou solicitando o asfalto. Trabalhamos, fiz emendas, mas o projeto não saiu. Agora, como prefeito da minha cidade, estou aqui realizando esse sonho. Uma obra de qualidade, como é padrão da nossa gestão”, contou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Para execução da obra, foi investido o montante equivalente a R$ 5.573.525,99, oriundos da Fonte 100 do Município. “É mais uma obra que atesta a gestão responsável que vem sendo desenvolvida em Cuiabá. Poucas cidades possuem essa capacidade para fazer tanto investimentos em infraestrutura como estamos fazendo”, destacou o secretário de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues.

Morador do Real Parque há 22 anos e um dos principais representantes da luta pela pavimentação do bairro, o professor Waldir Xavier ressaltou que, muito além da mudança do visual das vias, o asfalto representa saúde e respeito aos moradores da comunidade. Segundo ele, ao ver as senhoras fazendo caminhada e as crianças brincando nas ruas pavimentadas, sente a sensação de um sonho realizado.

“Quando o prefeito Emanuel Pinheiro assumiu esse compromisso acreditei que dessa vez iria acontecer e hoje isso se confirmou. Agora, ando de cabeça erguida e coração aberto, pois valeu a pena acreditar. Temos uma gratidão enorme com o prefeito, que foi quem falou e realmente fez. Eu sempre pedi respeito ao nosso povo e Emanuel respeitou. Muitos passaram por aqui e prometeram, mas quem cumpriu foi ele”, comemorou o professor.

O vereador Justino Malheiros relatou que, ao ver a emoção dos moradores com a pavimentação, a sensação que fica é a de dever cumprido. “É de extrema satisfação poder ver uma luta que começamos em 2014 transformar em realidade. O professor Waldir sempre esteve conosco reivindicando. Onde mal era possível transitar, onde a poeira gerava problemas respiratórios, hoje é possível ver uma mudança completa”, disse o parlamentar.