Entenda como será a quarentena de brasileiros repatriados da China

Sérgio Lima/Poder360 - 7.fev.2020

O brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno detalhou na manhã desta 6ª feira (7.fev.2020) o protocolo de quarentena dos brasileiros que estão sendo retirados da China devido ao surto de coronavírus. Cinquenta e oito pessoas chegam a partir da meia-noite de sábado (8.fev) na base aérea de Anápolis (GO), onde ficarão isoladas por 18 dias.

As instalações foram adaptadas para receber os brasileiros: 38 suítes equipadas com TV, internet, frigobar, telefone e ar-condicionado ficam na chamada área branca. Caso alguém manifeste algum sintoma da doença, será transferido para a área amarela, à parte dos demais.

Casos clínicos mais graves serão transportados de helicóptero para o Hospital das Forças Armadas em Brasília.

Os brasileiros serão examinados 3 vezes ao dia. De acordo com o brigadeiro, haverá apoio psicológico, pedagógico e espiritual para o grupo, além de primeiros socorros, serviço de emergência odontológica e acompanhamento de nutricionistas.

No domingo pela manhã, os repatriados receberão instruções sobre a rotina da quarentena e escolherão 1 síndico para o grupo. Estão programadas 6 refeições diárias e uma copa ficará disponível 24h.

Damasceno afirmou que todos terão livre acesso a redes sociais, bem como filmes, livros, jogos e video-games. Bandas militares irão se apresentar para o grupo.

Trinta e quatro brasileiros e familiares embarcam de Wuham para o Brasil, incluindo 1 menino de 3 anos e uma menina de 2. No total, 58 pessoas ficarão isoladas na base aérea de Anápolis (GO), contando os 8 tripulantes, a equipe médica, representantes dos ministérios da Defesa e da Saúde e 2 profissionais da imprensa.

O avião da Força Aérea Brasileira também irá transportar 6 estrangeiros, que desembarcam em Varsóvia, na Polônia.

A explicação foi transmitida via Facebook à pedido do presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou que “não existe qualquer risco para terceiros aqui no Brasil“. Ele acrescentou que a operação contou “com muito sacrifício da parte do governo tendo em vista a parte orçamentária”, mas não respondeu pergunta sobre o tema ao final da explicação.

A Operação Regresso é coordenada pelo Ministério da Defesa em parceria com o Ministério de Saúde, o Ministério de Relações Exteriores e a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).