Empresários participarão de rodada de negócios

Redação

A secretaria adjunta de Turismo de Mato Grosso iniciará em setembro uma rodada de negócios online por meio de uma plataforma online com empresários do trade turístico para fomentar o setor e incentivar os turistas a circularem pelo Estado e conhecerem as belezas locais.

“Uma das principais reclamações dos donos de atrativos e hotéis é que os mato-grossenses não conhecem Mato Grosso e também as agências de viagem vendiam mais pacotes para fora do que para cá. A plataforma é um sonho antigo de muitos empresários para desenvolver o turismo interno”, afirma Jefferson Moreno, secretário adjunto de Turismo.

A plataforma foi desenvolvida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas empresas (Sebrae) e passou por vários testes.

Alguns empresários já estão sendo convidados para acessar o sistema, que é gratuito. Além disso, para facilitar o uso serão disponibilizados cursos para os usuários próximo da primeira rodadas (01.09).

“Serão quatro polos participantes: Pantanal, Araguaia, Cerrado e Amazônia. Desta forma, o empresário que tem uma pousada em uma região vai poder entrar em contato com a agência de viagem para oferecer pacotes”, explica Moreno.

As rodadas de negócios têm como objetivo fomentar o turismo, mostrando para os cidadãos de Mato Grosso aquilo que o Estado tem de melhor. Outra forma de valorização do turismo regional é o Mato Grosso para Mato-grossenses, onde aqueles que são da região pode ter acesso a pacotes promocionais e conhecer melhor o local onde vivem.