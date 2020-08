Empresários acreditam no projeto do vereador Felipe Wellaton

Com o propósito de ouvir as necessidades dos diferentes segmentos da economia cuiabana, o pré-candidato à prefeitura de Cuiabá vereador Felipe Wellaton (Cidadania) reuniu-se com lideranças de diversos setores do comércio e prestação de serviço. O encontro, realizado na noite de segunda-feira (24/08), respeitou todas as normas de biossegurança para prevenir a disseminação do novo coronavírus.

De forma objetiva, baseado em dados e ilustrado com reportagens da imprensa local e gráficos, Wellaton apresentou o descaso da atual gestão da prefeitura de Cuiabá em diversas áreas, como saúde, mobilidade urbana, gestão do orçamento, entre outras. O trabalho de fiscalização dos vereadores de oposição também esteve entre os destaques da noite.

Lorenna Bezerra, presidente da Associação Brasileira dos Bares, Restaurantes e similares (Abrasel) seccional Mato Grosso, reconheceu o trabalho desenvolvido por Wellaton e seus companheiros de oposição na Câmara Municipal e destacou que a pré-candidatura dele representa um novo olhar para a cidade.

“Eu acompanho a trajetória do Felipe como vereador e vejo o quanto ele e os demais colegas da oposição trabalharam pela a nossa cidade nos últimos anos. Para mim essa pré-candidatura dele além de ser uma esperança para Cuiabá vem para fechar esse grande trabalho no legislativo e dar continuidade ao projeto de construção de uma Cuiabá melhor”, disse Lorenna.

Os representantes dos setores de bares e restaurantes, eventos, construção civil, segurança pública, turismo, transportadores de cargas, revenda de carros e salão de beleza foram os primeiros a se reunirem com o pré-candidato. “São os setores que pagam a conta, recolhem impostos, geram emprego e renda, são eles que sofrem com uma cidade que não funciona, com uma cidade que não é viva. É preciso que quem produz participe da gestão. Queremos construir um gestão colaborativa, buscar soluções de forma coletiva. A sociedade está cansada de políticos com soluções prontas”, destacou Felipe Wellaton.

O aumento de gastos com a folha de pagamento, a quantidade de obras inacabadas e a falta de gestão do orçamento municipal foram alguns dos pontos que mais chamaram atenção dos convidados.

“Fiquei muito feliz em ver o conhecimento enorme do Felipe em gestão pública, questionando a forma como os recursos e o orçamento estão sendo aplicados na cidade. É importante termos líderes jovens, com visão empreendedora, dispostos a ouvir a voz de quem gera emprego e renda”, comentou o empresário Paulo Boscolo, presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – Regional Mato Grosso (Fenabrave) e do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado de Mato Grosso (Sincodiv-MT).

Para Alcimar Moretti, presidente do Sindicato da Indústria de Eventos de Mato Grosso (Sindieventos), Cuiabá precisa de um líder que preze por uma gestão moderna. “Somos nós que sentimos na pele os efeitos de uma má gestão. Está na hora de mudarmos, aqui já não cabe mais aquela velha forma de fazer política, o Felipe tem muito gás, muita vontade e conhecimento, é um bom nome para fazer o que precisamos”, comentou Alcimar.

Também participaram do encontro Omar Canavarros presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de Mato Grosso (Sindetur), Eleus Vieira de Amorim presidente do Sindicatos das Empresas de Transportadoras de Carga no Estado de Mato Grosso (Sindimat), Fernando Medeiros, diretor da Abrasel, Paulo Esteves presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Estado de Mato Grosso (Acomac), Gustavo Nascimento e Fábio Augusto Cover diretores da Acomac, Silvana Dias presidente do Sindicato dos Salões de Beleza de Mato Grosso (Sisbel), Lucélio Martins Ferreira França presidente da Associação Mato-grossense de Fomento e Segurança Pública.

Todos eles afirmaram acreditar no projeto de Wellaton para Cuiabá e se comprometeram em ouvir os setores que representam para juntos elaborarem propostas para apresentarem ao pré-candidato.

O presidente estadual do Cidadania Marco Marrafon, o vereador Diego Guimarães e o pré-candidato a vereador Tenente Coronel Pacolla também estiveram presentes.