Empresário ficha suja é flagrado agredindo fiscais da Prefeitura

O empresário Lélis Fonseca, dono do popular restaurante Lélis Peixaria em Cuiabá, foi flagrado na noite deste sábado (14) agredindo verbalmente fiscais da Secretaria de Ordem Pública, após seu estabelecimento ser multado por ter clientes sentados em vias públicas.

O dono da peixaria se descontrolou ao ser abordado pelos guardas municipais, e alegou que há 18 anos as mesas do restaurante são colocadas na calçada na Avenida Lava Pés. Em resposta, a Prefeitura informou que o restaurante não possui licença para a medida.

Em vídeo recebido pela Redação é possível perceber que Lélis estava alterado, sendo assim, gritou aos fiscais ofensas e palavras de baixo calão. Além disso, o empresário declarou que, diferente de alguns políticos, ele precisa trabalhar para se sustentar.

Ficha suja

Lélis Fonseca é ex-funcionário do Banco do Brasil e, atualmente, afirma ser dono de três empresas, sendo elas o restaurante Lélis Peixaria, Charcutaria Lélis e a Chopperia Lélis, localizada no shopping Três Américas.

Entretanto, nenhuma das empresas está realmente no nome do empresário, onde o mesmo é acusado de ser apenas um “laranja”.