Empresário é achado morto dentro da geladeira de casa

Divulgação

O empresário Irineu Schindler, 53, foi achado morto dentro da geladeira de sua casa, na tarde de domingo (31). As causas da morte e suspeitos do crime ainda não foram identificados.

Informações da Polícia Civil dão conta de que o empresário morava em uma casa muito próxima da oficina mecânica e autoelétrica de sua propriedade. Na tarde de domingo, a empregada doméstica foi ao local para se certificar se precisaria trabalhar no dia seguinte e feriado.



As portas da casa estavam abertas e a mulher entrou. Ela o procurou pelos cômodos, mas não encontrou ninguém. Contudo, havia uma geladeira deitada em um dos quartos.



A funcionária achou estranho o eletrodoméstico naquela posição e abriu para ver como estava o interior. Nesse momento, ela se deparou com o patrão morto.



A Polícia Militar e Civil foram acionadas para atender a ocorrência. Consta no boletim de ocorrências que o homem estava morto, mas não é mencionada a causa da morte, nem se havia marcas de violência.



Um site local informou que o carro do homem, com a logo da empresa, foi achado nas proximidades no Setor Industrial, mesmo bairro do crime. Não foram identificados suspeitos.



O caso segue sob investigação da Polícia Civil.