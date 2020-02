Divulgação

uciano Hang, empresário dono da rede de lojas Havan e bolsonarista assumido, esteve em Cuiabá (MT) na manhã deste sábado (29) onde inaugurou mais uma loja na região do Coxipó. Rodeado de políticos defensores do presidente Jair Bolsonaro, ele fez discursos com tom político e detonou os ex-gestores responsáveis pelas obras inacabadas do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), em Cuiabá e Várzea Grande.

A obra, orçada inicialmente em R$ 1,4 bilhão consumiu mais de R$ 1 bilhão e está paralisada desde dezembro de 2014, término do governo de Silval Barbosa, com execução inferior a 50%. Conforme o empresário, a obra foi responsável pela "quebradeira" do comércio nas duas maiores cidades de Mato Grosso.

Divulgação Deputados de Mato Grosso 'tietam' dono da rede Havan em Cuiabá

"Quebraram todo o comércio e até hoje está lá do mesmo jeito, esse pessoal tem que ser responsabilizado. É uma vergonha o que fizeram com VLT de Várzea Grande e de Cuiabá. O dinheiro desaparece e a obra não sai. É uma vergonha", discursou Hang rodeado por funcionários da nova loja, a de número 144 em todo o Brasil.

Ao seu lado também estavam políticos como o deputado federal José Medeiros (Podemos) e o vice-governador Otaviano Pivetta (PDT), ambos pré-candidatos ao Senado na eleição suplementar marcada para 26 de abril deste ano.

Os deputados estaduais Claudinei Lopes e Silvio Fávero (ambos do PSL), o vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro, e o ex-senador Cidinho Santos (PL) também prestigiaram o lançamento da loja, fizeram fotos ao lado de Hang e publicaram em suas redes sociais.