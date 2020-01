Empresário acompanhava veterinária, mas fugiu de motel após a morte

A médica veterinária Izabelle Cristovam Coutinho, 29 anos, que morreu na noite desta quinta-feira (17), estava acompanhada do empresário Rafael Valler. Eles estavam em um motel na saída para Três Lagoas, na BR-262 em Campo Grande.

Izabelle morreu após um surto e espumava pela boca. Valler, 30 anos, estava em uma caminhonete VW Amarok.

Vestígios de cocaína teriam sido encontrados no motel. Conforme informações do boletim de ocorrência, testemunhas presenciaram a vítima rastejando no asfalto, gritando e confusa.

Ele, conforme testemunhas, estava transtornado, tentou colocar Izabelle dentro da caminhonete, mas fugiu do local. Rafael é tratado como testemunha no caso, apenas.

Conforme uma moradora que presenciou a cena e tentou dar assistência para a jovem, antes de morrer ela dizia que um homem queria matá-la. A jovem chegou a entrar em um matagal ao lado da rodovia.

“Ela só falava que o homem ia matar ela. ‘Ele vai me matar, ele vai me matar’, só repetia isso”, diz.

Momentos depois, ela tentou se jogar na frente de um caminhão, mas o motorista conseguiu frear.

Depois disso, a jovem entrou entre o pneu e o eixo de um caminhão que estava no acostamento na Avenida Doutor Paulo Adolfo Bernardo, na região do Jardim Noroeste. Testemunhas tentaram impedir a vítima, mas sem sucesso.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel) foram acionadas, mas a vítima estava em óbito.

A polícia investiga se a veterinária foi vítima de overdose.