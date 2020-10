Emanuelzinho propõe 150 km de asfalto em VG

Divulgação

O candidato a prefeito de Várzea Grande, Emanuelzinho (PTB), percorreu diversos bairros considerados “esquecidos” e ouviu as principais demandas da população. Dentre as queixas relatadas pelos moradores, estão o precário abastecimento de água e a falta de asfalto.

“Nós estamos abandonados, moro aqui há 14 anos e nunca mexeram para colocar asfalto e lá na prefeitura consta como se tivesse. Essa rua aqui quando chove não passa carro, nem bicicleta”, relatou uma das moradoras do bairro Terra Nova.

Acompanhado pelo líder comunitário Alex Rodrigues, conhecido como Alex Força Jovem (Republicanos), que também é candidato a vereador, Emanuelzinho reafirmou o compromisso em solucionar os problemas ao assumir a prefeitura.

Além do Terra Nova, o petebista também percorreu os bairros Água Vermelha, Mapim, Jardim Esmeralda, Jardim Glória, Residencial Paiaguás e Vila Arthur.

Um dos projetos do candidato é implantar um programa de 150 quilômetros de asfalto que irá beneficiar as regiões esquecidas pelos antigos gestores do Paço de Várzea Grande.

“Tenho certeza que isso vai beneficiar todos esses bairros, que ainda sofrem sem pavimentação. O que eu não quero é asfalto ‘casca de ovo’, não quero asfalto sem drenagem que se chover alaga tudo as residências dos moradores”, disse.

“Tem muitas regiões de Várzea Grande que estão esquecidas, e é nesses que eu vou chegar primeiro. Quero resolver esses problemas estruturais logo no início do mandato”, afirmou.

O petebista também se comprometeu em resolver o grave problema de abastecimento de água que a cidade passa, deixando o DAE (Departamento de Água e Esgoto) mais técnico e autossustentável.

“Não é todo mundo que tem condições de comprar caixa d’água e na minha opinião a caixa d´água tem que existir em último caso, a água tem que chegar na torneira. Por isso eu peço esse voto de confiança, porque tudo que eu quero é trabalhar”, disse.

Emanuelzinho está com a coligação “Um Novo Tempo Para Várzea Grande”, que tem como vice, Wilton Coelho, o Wiltinho (PTB) e o apoio dos partidos PT, PTC, PSD PTB, PMB e Republicanos.