Emanuel tenta agenda com presidente do TRE-MT para debater plebiscito dos modais aprovado há 20 dias

Rogério Florentino / Olhar Direto

Após 20 dias de aprovação do plebiscito sobre os modais VLT e BRT pela Câmara de Cuiabá e sem nenhuma medida efetiva para sua realização, o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) já solicitou reunião com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), desembargador Carlos Alberto, para tratar sobre o tema. É que o órgão já teria sido oficiado sobre a decisão dos vereadores, mas ainda não se manifestou sobre, por exemplo, possível data e custos da votação.

“Os usuários do transporte coletivo devem ser ouvidos. O que acontece no Brasil é não existe a cultura da democracia participativa. A realização de plebiscitos e referendos estão previstos em lei”, disse.



Emanuel defende a realização de um plebiscito com a população de Cuiabá e Várzea Grande para consultar sobre a preferência do modal de transporte. Para o chefe do Executivo Municipal, a iniciativa visa inserir a vontade da população na escolha. A realização do plebiscito foi aprovada pela Câmara com 17 votos favoráveis, após articulação da base do emedebista.



“O povo se manifestar nas ruas tem valor democrático, ético e popular, pois quem manda é o povo. Quem decide sobre a melhor opção é a população, pois é ela quem vai utilizar o transporte coletivo”, declarou.



O gestor lembrou ainda que quando foi realizada a nova licitação do transporte coletivo, em 2016, já constava no planejamento de execução das empresas vencedoras, que o sistema a ser instalado fosse híbrido e serviria tanto para VLT quanto BRT.