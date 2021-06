Emanuel se aproxima de Bolsonaro e articula filiação de filho ao Republicanos

Divulgação

De olho em melhores oportunidades políticas para 2022, partidos de direita têm se movimentado intensamente e sinalizam ‘troca de cadeiras’ envolvendo políticos com ou sem cargos eletivos. Uma dessas possibilidades seria, segundo fontes ouvidas pela reportagem, o ensaio do deputado federal Emanuelzinho para deixar o PTB e ingressar no Republicanos.

O parlamentar foi cogitado no partido a partir de conversas que aconteceram em Brasília. Mas um fator que tornaria difícil e precoce a sua saída da atual sigla seria a janela partidária, que ainda não abriu.

A informação da saída de Emanuelzinho envolveria a chegada de Coronel Fernanda no partido. ‘Ex-candidata do Bolsonaro’ ao Senado, ela, que atualmente está no Patriota, iria para a sigla a convite de Roberto Jefferson, presidente nacional.

Jefferson foi essencial para Emanuelzinho e Emanuel Pinheiro articularem o encontro com o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, e com o presidente Jair Bolsonaro. Ambos prometeram - e ainda não cumpriram - mais doses de vacinas para Cuiabá.

Envolvida nessa mudança vindoura, Coronel Fernanda respondeu à reportagem que prefere não comentar sobre o assunto e que não vai adiantar qual partido vai escolher. “Eu não estou comentando sobre esse assunto, eu prefiro me manter reservada, o convite já foi feito, assim como já foram feitos convites de vários partidos, mas não vou me manifestar”, afirmou Fernanda.

A coronel também pode ir para o Podemos, outro grande partido da direita que a convidou. O convite foi oficializado pelo deputado federal José Medeiros, que deseja ser candidato ao Senado em 2022 e gostaria de ter Fernanda e Abílio Júnior como postulantes ao cargo de deputado federal, substituindo-o.

O presidente estadual do Republicanos em Mato Grosso, Adilton Sachetti, também confirmou a existência do convite. No entanto, segundo ele, essa mudança foi discutida em Brasília, ainda sem a sua participação. Sachetti enfatizou que se Emanuelzinho for ou não para a sigla a discussão terá que passar por ele.

“Eles conversaram em Brasília, comigo no Estado não tem conversa nenhuma, não houve tratativa, ele está procurando lugar em algum partido, tem que ver qual tipo de regra eleitoral que vai ter, mas tudo ainda é especulação”, afirmou. “Aqui em Mato Grosso não tem nada definido, comigo ninguém conversou e acho que as decisões passam por mim, deve ter conversado em Brasília com a direção geral”, comentou. Eventual vinda de Emanuelzinho para o Republicanos poderia sinalizar que Sachetti não iria para a disputa junto de Mauro Mendes (DEM), governador atual que deve ser candidato a reeleição.