Emanuel libera o comércio a partir do dia 27 com horário reduzido

Luiz Alves/Sicom

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) anunciou nesta segunda-feira (20) a retomada gradativa das atividades econômicas na Capital em razão do coronavírus. Conforme o chefe do Executivo, o Município sai do distanciamento social ampliado para o distanciamento social seletivo.

Os comércios varejista e atacadista poderão retomar as suas atividades a partir do dia 27 de abril, com algumas restrições. O horário de funcionamento será limitado das 10 às 16 horas.

“Vamos começar devagar com um turno de trabalho de seis horas e vamos analisando e monitorando como será a evolução dos casos do novo coronavírus e a retomada das atividades”, disse em transmissão pelas redes sociais.

O setor de supermercados terá o horário ampliado e poderá funcionar das 6h30 às 21 horas, a partir de 27 de abril. As padarias continuarão com os horários de funcionamento mantidos, das 6 às 19 horas.

As conveniências em postos de combustíveis e distribuidoras de bebidas deverão funcionar de segunda a sexta das 8 horas às 19 horas; e aos sábados, domingos e feriados das 8 horas às 13 horas.

“Esses estabelecimentos estão nos causando mais dor de cabeça com a aglomeração de gente, espetinhos e carro de som. Isso não pode acontecer, por isso vamos restringir os horários”, disse.

As atividades de prestação de serviços em geral, que estavam impedidas, retornam suas atividades a partir do dia 4 maio, com horário reduzido, das 8 horas às 14 horas.

“Ambos trabalhando em um turno em horários desencontrados”, ressaltou.

As atividades industriais, que estavam proibidas, retomam em 11 maio, funcionando em três dias por semana, com turno de 10 horas no máximo, das 6 horas às 16 horas, em dois turnos distintos, revezando em dois períodos de trabalho.

“Poderão voltar, mas terão que seguir rigorosamente as determinações da Organização Mundial de Saúde”, afirmou.

Para justificar a medida, o prefeito mostrou gráficos do Ministério da Saúde que, segundo ele, comprovam que as medidas de isolamento em Cuiabá tiveram efeito. Conforme um dos gráficos, Cuiabá tem a menor taxa de morte por coronavírus entre todas as capitais.

Para o mês de maio

Para o mês de maio, Emanuel anunciou que devem retornar as atividades os shopping centers, bares, academias e clubes. Ele deverá publicar um decreto próprio sobre estes setores nos próximos dias.

“Não é possível assegurar o funcionamento dessas atividades, que expõem um risco maior da sociedade. Vamos abrir um canal de diálogo com essas atividades”, disse.

Suspensos

Permanece proibido bailes, ambulantes, cinema, casas noturnas, feiras livres, eventos e aglomeração de pessoas.

Confira a live do prefeito Emanuel Pinheiro:

https://www.facebook.com/watch/?v=3057106981013861