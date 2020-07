Emanuel entrega 20 novos leitos de UTIs

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), anunciou a implantação de 20 novos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos aos pacientes infectados pelo novo coronavírus (Covid-19). As medidas fazem partes das ações de combate a proliferação do coronavírus.



Os equipamentos serão disponibilizados no antigo Pronto Socorro Municipal de Cuuiabá (PMSC), unidade de saúde referência no tratamento da doença.



O comunicado foi feito através de transmissão ao vivo realizada na manhã desta segunda-feira (13) pelas redes sociais. Na ocasião estiveram presentes o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto (PTB), o Emanuelzinho, e o presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Misael Galvão (PTB).



Segundo Emanuel, com a inauguração desses 20 leitos, a Capital conta com total de 115 UTIs em funcionamento exclusivo para o tratamento da doença respiratória, com a prioridade de salvar vidas.



“Nosso compromisso é salvar vidas. Nessa semana anunciarei novas medidas para ampliar a rede saúde e a vida da população cuiabana no combate a covid-19”, disse o gestor municipal.



Desde o início da pandemia, Emanuelzinho já conquistou até agora para Cuiabá cerca de 40 respiradores, em parceria com Ministério da Saúde.



“Agradeço ao apoio que tive durante todas as articulações, todo trabalho junto ao Ministério da Saúde. Vou dar o meu melhor e o que estiver ao meu alcance para ajudar a cuidar da população”, pontuou o deputado.



Além da instalação dos 20 leitos do PSMC, o hospital conta com mais 75 leitos, destes 60 são adultos e 15 pediátricos. Já os outros 40 estão lotados no hospital São Benedito, na Capital, todos destinados em sua totalidade ao novo coronavírus.