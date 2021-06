Emanuel diz que compromisso é concluir mandato, mas admite disputar o Paiaguás

Divulgação

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), afirmou manhã desta quinta-feira (17), durante entrevista na rádio Capital FM, que o seu compromisso com a população cuiabana foi o de concluir o mandato de reeleição. Apesar disso, o prefeito deixa no ar a possibilidade de uma possível disputa do Palácio Paiaguás, em 2022.

“Cumprir o mandato até o fim é o compromisso que eu tenho com a população cuiabana”, afirmou o prefeito quando questionado sobre o tema, acrescentando que “o futuro a Deus pertence, mas a minha prioridade é Cuiabá”.

Apesar do compromisso de não renunciar ao cargo de prefeito, ou seja, de concluir o mandato, Emanuel Pinheiro se mostra convicto de que a população mato-grossense sente falta do estilo de gestão que pratica em Cuiabá.

“A população está sentindo falta desse perfil de gestão que eu faço em Cuiabá. Por isso meu nome tem sido lançado. Agora, eu tenho um amor incondicional e um compromisso com a capital do Estado de Mato Grosso, que eu nasci”, destacou.

Conforme o prefeito, o seu nome foi lançado pelo próprio povo. “O povo que manifestou o meu nome, exatamente porque querem de volta ao Palácio Paiaguás, um político povão, um gestor povão, que seja próximo do povo, que entenda das necessidades da população, que trate bem, com prioridade e respeito o servidor público, que respeite as conquistas do servidor público, que respeite os aposentados e pensionistas, que não massacre os que trabalharam a vida inteira”, disparou sobre a gestão do governador Mauro Mendes (DEM).

Para o prefeito cuiabano, “a população quer um governador que não se gabe do Estado estar no azul e o povo estar no vermelho, o Estado tem dinheiro em caixa e o povo está quebrado, isso não tem qualquer sentido”, afirmou, acrescentando que o “Estado quer um governador voltado ao interior, com o desenvolvimento regional, a integração, o municipalismo e converse com os prefeitos, com as lideranças políticas, que dialogue com a sociedade sem arrogância, sem prepotência e falta de humildade”.