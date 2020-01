Emanuel deve processar servidora por armação

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) estuda ingressar na Justiça contra a servidora que atua no Hospital São Benedito, Elizabete Maria de Almeida, por crime contra honra. A servidora revelou em depoimento junto à Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor), que teria sido induzida pelo vereador Abílio Júnior (PSC) a prejudicar o emedebista.

Segundo o prefeito, seus advogados estão estudando se processam a servidora. Elizabeth depôs por 3 horas nesta terça-feira (7), acompanhada do seu advogado Emerson da Silva Marques.

Conforme o GD apurou, Elizabeth contou detalhes sobre uma reunião que teve com o parlamentar no dia 26 de novembro no hotel Delmond, em Cuiabá. Na ocasião, Abílio estava com 4 advogados, quando teria tentado cooptá-la para acusar o prefeito e a sua base aliada.

A servidora entregou as imagens da suposta reunião com Abílio e o seu celular, que contém vídeos e mensagens que comprovaria a sua versão. Ela também confessou que nunca esteve na casa do vereador Juca do Guaraná (Avante) na suposta reunião em que teriam definido a cassação de Abílio Júnior em troca de cargos e dinheiro.

O caso veio à tona em novembro do ano passado, após Elizabete ter relatado em depoimento a Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá, que os vereadores da base do prefeito Emanuel Pinheiro se reuniram na casa do Juca do Guaraná (Avante) para negociar a cassação de Abílio Junior (PSC), com pagamento de propina em dinheiro.

Um dia após o depoimento, a servidora registrou boletim de ocorrência reafirmando a denúncia, porém, sem apresentar nenhuma prova.

Diante disso, o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) denunciou à Assembleia o uso político da Defaz por parte do governo do Estado para prejudicá-lo. Pinheiro citou que a transferência dos delegados Anderson Veiga e Lindomar Toffoli da Defaz teria sido feita por ambos negarem a abrir investigação sem o mínimo de provas.

Outro lado

Abílio nega que faça parte disso e já destacou que a servidora terá que provar o que disse aos delegados da Deccor.