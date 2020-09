Emanuel confirma reeleição com Stopa de vice na chapa

Redação

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, anunciou nesta quinta-feira (17), que será o candidato à reeleição pelo Palácio Alencastro. A boa gestão, refletida em recentes pesquisas divulgadas pela imprensa, apontam alto índice de aprovação perante à sociedade, em uma evidente demonstração de que as medidas adotadas, o respeito e compromisso com as pessoas, precisam ser preservados. A coligação “A mudança merece continuar”, que será homologada ainda hoje, terá José Roberto Stopa, do Partido Verde, como vice.

Nessa caminhada, Emanuel Pinheiro contará com o esforço de um grupo coeso, composto por doze siglas, o MDB, PP, PV, PSB, PSDB, Republicanos, PL, PTC, PCdoB, PMB, PTB e Solidariedade.

“Eu sempre entendi que os convocados é que representam os anseios de um grupo ou de toda uma sociedade e, dessa forma, pauto a minha vida pública. Eu ouvi bastante, conversei bastante, especialmente com a primeira-dama Márcia Pinheiro, olhei os feitos dos últimos três anos e nove meses de gestão. Uma administração igual para todos, sem discriminação, priorizando os mais pobres, os mais carentes, promovendo a inclusão e a gestão social. Entregamos kits escolares, construímos o HMC, um hospital padrão particular para os mais carentes. Temos uma gestão que olhou para o social como prioridade, mas sem deixar de pensar e implantar obras estruturantes. Uma gestão que sempre coloca as pessoas acima de tudo. Todos esses feitos, aliado ao amor que tenho pela terra que nasci, é que me fazem dizer sim a esse clamor e ser candidato à reeleição por Cuiabá”.

O entendimento do prefeito é de que a mudança precisa continuar. “Já avançamos muito, mas temos de levar Cuiabá ao encontro do futuro. Fortalecer o trabalho que já executamos. E com essa união de esforços, com esse coletivo para levar à população é que vamos atuar. Quem cuida e faz merece continuar”.