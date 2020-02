Emanuel afirma que vereadores fazem 'macumba' para prejudicar gestão

NA BOCA DO SAPO

Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro afirma ser alvo de “macumba” por parte de vereadores da oposição. Na manhã desta quarta-feira (19), durante inauguração de obras no bairro Jardim Industriário, o chefe do Executivo municipal disse que teve o nome amarrado na boca de um sapo, em um centro de macumba, para que as obras em Cuiabá não dessem certo.

Pinheiro relatou, em entrevista à imprensa, que foi procurado pela própria pessoa que fez o “trabalho” e confirmou dois nomes de parlamentares para ele, mas que o prefeito prefere não revelar. “Eu vejo tanta gente torcendo para dar errado e eu só entregando obra. Soube até que fizeram macumba. Pedi até para fotografar eles colocando meu nome na boca do sapo para que a obra não acontecesse”.

Dando risadas, o prefeito afirmou que "não tem boca de sapo que nome do Emanuel Pinheiro pare".

Enfantizando que é católico, cristão, Emanuel afirmou que não acredita em "trabalhos", mas que "espírito ruim, fica do lado ruim". "Nossa gestão só tem espírito de luz, iluminado".