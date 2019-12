Emanuel a Gilberto: “Pague sua dívida antes de falar dos outros”

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) rebateu as críticas do secretário Estadual de Saúde e pré-candidato a prefeito, Gilberto Figueiredo (PSB), que em entrevista ao MidiaNews afirmou que a Prefeitura chegará ao final de 2020 endividada.

Em conversa com a imprensa, na última semana, Emanuel disse que Figueiredo precisa, primeiro, pagar as próprias dívidas da Pasta antes de falar dos débitos dos adversários.

Segundo ele, a Secretaria de Saúde deve à Capital R$ 44 milhões e se recusa a quitar o valor. “Quer ter opinião? Pode ter à vontade. Mas primeiro pague suas dívidas. Como é que o endividado quer dar opinião sobre outro se não paga nem suas dívidas? Pague suas dívidas primeiro. Aí, você pode falar da dívida dos outros”, afirmou.

“Ele não conhece Cuiabá mesmo. Eu queria só que ele pagasse os R$ 44 milhões que deve para Saúde de Cuiabá. Não vou polemizar com ele. É a opinião dele e eu respeito. Só quero que ele pague, porque está prejudicando Cuiabá. Se quiser pagar em 20 vezes, em 44 vezes, está bom, mas ele tem que pagar. Esse dinheiro é da população cuiabana e está prejudicando. Só eu e minha equipe sabemos como está sendo carregar a Saúde do Estado nas costas, com esse passivo que o Estado tem”, acrescentou.

O prefeito afirmou que a série de empréstimos que a Prefeitura têm feito somente ocorreu porque o Executivo Municipal tem lastro financeiro para pagá-los.

Ao longo de 2019, Emanuel solicitou empréstimos para a construção de duas trincheiras e também para um programa de asfaltamento da cidade.

“É muito dinheiro para Cuiabá. Nada justifica esse calote público a céu aberto. Visível. E não é contra a gestão Emanuel Pinheiro, é contra a população cuiabana. O que nós fizemos são financiamentos. Só faz empréstimos quem tem crédito, quem pode pagar. Empréstimos todos avaliados pela União. Empréstimos que as gestões passadas não tiveram crédito, nem condições, nem competência de fazer”, disse sem citar o nome de seu antecessor, o agora governador Mauro Mendes (DEM).

“Nós temos uma larga margem de pagamento. E a gestão pública não existe para poupar e ter lucro. O lucro da gestão pública é para melhorar e investir na qualidade de vida das pessoas, principalmente as mais carentes”, completou.