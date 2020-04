Em resposta a crise, Câmara Legislativa foca em ações contra a pandemia

Na avaliação do deputado, a atuação do Legislativo local durante a pandemia se desdobrou em três setores principais: a saúde, a economia e o social. “Estamos pautando com rapidez tudo aquilo que é importante para este momento”, afirma. “O volume de projetos que estamos avaliando é uma contribuição e uma prova de que a Câmara tem de trabalhar e está trabalhando muito para ajudar o DF neste momento difícil”, acrescenta Rafael Prudente.

Na economia, os distritais reconheceram, a pedido do governador Ibaneis Rocha (MDB), estado de calamidade pública no DF. Assim, o Executivo fica desobrigado a cumprir algumas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e tem mais flexibilidade para trabalhar com o orçamento. Isso possibilita mais agilidade para fazer ajustes e garantir recursos para medidas urgentes.

Também recebeu aval da Câmara projeto que reduz o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para produtos como álcool em gel e máscaras, utilizados para a prevenção ao coronavírus. Outras iniciativas, como a proibição da inclusão de créditos na dívida ativa durante o estado de calamidade, também se destacaram entre as medidas analisadas.

“Na Saúde, aprovamos em créditos suplementares mais de R$ 40 milhões para a compra de respiradores e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)”, ressalta Rafael Prudente. Os distritais deram aval também a projetos que garantem gratuidade para servidores da saúde no transporte público durante o estado de calamidade e que aumentam para 20% o adicional de insalubridade para os profissionais da área enquanto perdurar a pandemia.

Renda

Na questão social, as principais propostas avaliadas pela Câmara foram medidas que visam amparar a população mais vulnerável aos impactos da crise econômica provocada pela Covid-19. Na quarta-feira, distritais aprovaram, em segundo turno, projeto do Executivo que cria um programa de renda mínima para famílias carentes.

A iniciativa possibilitará a transferência direta mensal de R$ 408 para famílias cuja renda per capita seja de até meio salário mínimo. O programa tem vigência de 60 dias, mas pode ser prorrogada por mais 30. A princípio, terão direito ao benefício aqueles que não estiverem em programas de auxílio do governo federal, como o Bolsa Família.

Outra iniciativa semelhante aprovada pela Casa cria programa de renda voltado para os trabalhadores demitidos em meio à pandemia de coronavírus. O texto prevê que os desempregados terão direito a três parcelas mensais correspondentes ao total de um salário mínimo (R$ 1.045). “A ideia de criar esse benefício para quem ficou desempregoado é justamente ajudar a manter e desafogar, durante este período, essas pessoas que passarão por dificuldades”, comenta o autor do projeto, o deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos).

Críticas e questionamentos

A oposição também reclama de lentidão para que as propostas aprovadas na Casa sejam sancionadas. “O Poder Legislativo teve um papel importante ao aprovar uma série de legislações que tem como objetivo tentar acelerar os benefícios sociais e a ajudar a população em tempo de crise. Infelizmente, grande parte dos PLs não foi sancionada pelo governo, e isso pode atrasar ainda mais a chegada desses benefícios para a população do Distrito Federal”, critica Felix.

Correligionário do governador, o presidente da CLDF, Rafael Prudente, no entanto, avalia que há um trabalho coordenado entre Executivo e Legislativo e que o GDF está sancionando a maioria das proposições que passa pela Casa. “Tem sido um trabalho bem alinhado e afinado com o governo”, diz Prudente. O entendimento é o mesmo do deputado Delmasso: “Temos conversado com os representantes do Palácio do Buriti e só não vai ser sancionado aquilo que venha causar prejuízo para a cidade”, afirma.



Aprovados

O papel de fiscalizar e cobrar o Executivo também teve destaque na casa. No primeiro momento, o GDF conseguiu pacificar o debate com as medidas de contenção, mas a flexibilização das normas suscitou críticas da oposição. Nesse caminho, o deputado distrital Fábio Felix (PSol) protocolou projeto de decreto legislativo para anular as medidas mais recentes de afrouxamento das atividades comerciais feitas pelo Executivo local.