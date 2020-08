Elizeu manda recado para pré-candidata: “não sou eu que moro no Alphaville”

deputado estadual e pré-candidato ao Senado, Elizeu Nascimento (DC), usou suas redes sociais ontem (17) para mandar um recado à concorrência na disputa eleitoral. O parlamentar esclareceu que ainda mora no bairro Altos da Serra e que nunca usou a sombra do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para se eleger.

“Não sou eu que moro no condomínio luxuoso Alphaville, continuo morando no [...] bairro Altos da Serra. Sempre trabalhei em minha vida, fui para a rua como policial operacional desde o início de função e encerrei minha carreira trocando tiro com vagabundo "de verdade" e jamais fiquei escondendo-me em cargos à disposição ou cedido a entidade representativa”, provocou.

O deputado segue o desabafo e afirma que foi eleito pelo seu trabalho prestado “e não por subir nas costas das pessoas ou tentar a todo custo ser visto usando a sombra do presidente Bolsonaro ou de outra autoridade”. Elizeu afirmou ainda que apoio o chefe de Estado na eleição de 2018 sem pedir nada em troca.

“Continuo apoiando o presidente, eu não estava do lado vermelho como determinada concorrência em 2018 e agora fazendo juras de fidelidade ao presidente. Eu não vivo peregrinando a Brasília na tentativa de forçar apoio do presidente, tenho meu trabalho a seguir e a sociedade saberá julgar no momento oportuno”, ressaltou.

Troca de farpas

Apesar de não mencionar nenhum nome específico, tudo indica que o texto do parlamentar tenha sido escrito para a pré-candidata ao Senado, a coronel Rúbia Fernanda (PATRI), que possui o apoio de Bolsonaro. Segundo Elizeu, a pré-candidata estaria supostamente dizendo que o deputado se acha “a última bolachinha do pacote e endinheirado”.

O que leva a crer que o texto tenha sido direcionado para Rúbia é o fato da policial morar no Alphaville e também os diversos encontros com Bolsonaro, em Brasília. Um dossiê contra a pré-candidata foi entregue em mãos ao presidente, o que teria feito o chefe de Estado repensar o seu apoio (veja aqui).

O documento detalha principalmente a atuação política do seu marido, que disputou as eleições de 2018 pelo PV. O dossiê conta com áudios e vídeos, onde ele apareceria criticando a candidatura de Jair Bolsonaro.

O que mais pesa é que, em muitas imagens, Rúbia Fernanda aparece ao lado do esposo durante a campanha. A coligação ainda era composta por partidos de esquerda, como PT e PCdoB. O documento também levanta suspeita sobre o patrimônio pessoal do casal, ainda que ambos sejam oficiais graduados da PM.

Conforme o jornal A Gazeta apurou, o documento foi produzido por pessoas de confiança do próprio presidente da República. Não se sabe se foi produzido por algum órgão oficial do governo federal ou por pessoas ligadas ao entorno dos Bolsonaro.

Além de Rúbia, o presidenciável pode apoiar a candidatura de outros bolsonaristas, como do empresário Reinaldo Morais (PSC), do deputado federal José Medeiros (PODE) ou até mesmo de Elizeu.