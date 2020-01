Elevador cai do 9° andar e quatro pessoas da mesma família morrem

Quatro pessoas da mesma família morreram na noite desta segunda-feira (30/12), em Santos (SP), após um elevador despencar do 9° andar. O edifício residencial Tiffany, onde ocorreu o acidente, é uma das unidades habitacionais destinadas a militares que trabalham na cidade.

O acidente ocorreu por volta das 20h. As vítimas seriam a mulher e mais três parentes de um militar que serve na Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP). Peritos da Polícia Civil estiveram no prédio, além de equipes dos bombeiros, da Polícia Militar, da Defesa Civil do Santos e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas nenhuma vítima resistiu aos ferimentos. De acordo com a Defesa Civil, o acidente aconteceu no elevador de serviço. A rua foi completamente interditada.

Em nota à imprensa, a Marinha lamentou às mortes e disse estar "dando todo suporte possível às famílias" (veja íntegra da nota abaixo).

Nota da Marinha

"A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP), informa com pesar a ocorrência de acidente com o elevador do Edifício Tiffany, Próprio Nacional Residencial de militares na cidade de Santos, que lamentavelmente vitimou a esposa e mais três familiares de um militar que serve na CPSP.

O Capitão dos Portos de São Paulo e a Tripulação da Capitania transmitem as condolências aos familiares e amigos pela inestimável perda. A Marinha está dando todo o suporte possível às famílias. O respectivo Inquérito Policial Militar será aberto para apurar o ocorrido."