Eleitores podem resolver pendências com a Justiça Eleitoral em mutirão no Sine Coxipó

O eleitor com pendências com a Justiça Eleitoral e que quiser votar na eleição suplementar para o cargo de senador e suplentes, que ocorrerá no dia 26 de abril, tem até o dia 21 de fevereiro para regularizar sua situação. Além do atendimento realizado na Casa da Democracia, também foi aberto um posto eleitoral no Espaço Silva Freire, onde funciona uma das unidades do Sine Municipal.

A unidade está localizada na Rodovia Palmiro Paes de Barros, no bairro Coxipó.

Em Cuiabá o serviço também é oferecido nos Ganha Tempo do CPA1 e Praça Ipiranga (das 8h às 18h). Também há um posto eleitoral nas dependências do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (das 9h às 17h).

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso destaca que, para votar na eleição municipal, que acontece em outubro deste ano, o prazo para regularizar termina no dia 06 de maio. No dia 6 de maio, o cadastro nacional de eleitores fecha, em caráter definitivo, para as eleições municipais. A medida é necessária porque os dados dos eleitores são utilizados nas cargas das urnas eletrônicas e na impressão de cadernos de votação.

Além de não votar, o eleitor com o título cancelado fica impedido de exercer diversos direitos civis, como tirar passaporte, tomar posse em cargo público, matricular-se em instituições de ensino superior, fazer empréstimo e ainda pode ter o CPF suspenso.

A Justiça Eleitoral do Estado informa ainda que, de 17 a 21 deste mês, o horário de atendimento ao eleitor nas centrais e cartórios eleitorais em todo o Estado será das 8h às 18h. O plantão previsto para este sábado (15) foi cancelado.

Neste final de semana (15 e 16), por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o sistema nacional de atendimento ao eleitor ficará indisponível para manutenção preventiva de sua infraestrutura.

A ampliação do horário nos dias 17 a 21 não atingirá os postos eleitorais instalados nos Ganha Tempo ou em outra instituição parceira. Nesses locais, o expediente segue o horário atualmente em vigor.